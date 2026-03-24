«МегаФон» увеличил территорию покрытия в Макарьеве Костромской области

«МегаФон» увеличил территорию покрытия в старинном городе Костромской области Макарьеве. Инженеры оператора модернизировали телеком-оборудование, чтобы более 5 тыс. жителей были обеспечены устойчивым сигналом, стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на всей территории райцентра.

Макарьев — небольшой город, известный в дореволюционной России своей торговой ярмаркой, валяльным промыслом и знаменитым жгонским языком — «условным» языком русских ремесленников, созданным чтобы профессиональные секреты оставлять в тайне от непосвященных. Современные любители истории смогут воспользоваться цифровыми аудиогидами и узнать про находки позднебулгарской керамики и первый крестный ход только воцарившейся династии Романовых. Также возросшие скорости передачи данных позволят делиться фотографиями забега в валенках, называемом «Макарьевская верста» и достопримечательностей храмов Макарьево-Унженского монастыря.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
«Сегодня качественная мобильная связь и скоростной интернет стали таким же базовым стандартом комфорта, как наличие света или воды в доме. Наша задача — стереть цифровое неравенство и обеспечить жителям малых населенных пунктов Костромской области тот же уровень сервиса, который доступен в крупных городах. Масштабное развертывание сети 4G в районных центрах — это не просто техническое обновление, а важный социальный проект, открывающий каждому абоненту доступ к госуслугам, образованию и современным цифровым сервисам в любой точке региона», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

Новое качество мобильного интернета стало доступно не только в историческом городе, богатом на памятники гражданской и церковной архитектуры XVII века. В зону улучшения попали ещё две локаций Макарьевского района: деревни Якимово и Осиновка, а также села Николо-Макарово и Манылово, где суммарно проживает около тысячи человек. Инженеры «МегаФона» модернизировали существующие базовые станции, увеличив зону покрытия и скорость мобильного интернета примерно на треть: максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 40 Мбит/с.

США запретили новые Wi-Fi роутеры из азиатских стран

Россия запустила первую группировку спутников для создания лучшей версии Starlink

Российский бизнес массово сворачивает ИТ-проекты по внедрению генеративного ИИ

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Не «Яндексом» и VK едиными. В «белые списки» хотят внести заблокированные общественные туалеты

В России готовится запрет SMS-кодов и звонков на домашний телефон. Кого коснется

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
