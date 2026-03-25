MANGO OFFICE подвёл итоги использования своих продуктов компаниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2025 год

Выручка по корпоративным SIM-картам выросла в 2 раза, трафик Речевой аналитики — на 60%, продажи облачного Контакт-центра — на 32%

Компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно инвестируют в унифицированные коммуникации. Это платформы, которые объединяют телефонию, текстовые сообщения, видеовстречи и аналитику. Согласно исследователям, Петербург занимает второе место в стране по уровню цифровизации.

По итогам 2025 продукты экосистемы MANGO OFFICE показали устойчивый рост продаж в регионе.

Выручка по корпоративным SIM-картам Mango Mobile выросла в 2 раза. Причина такого прогресса – бизнесу важно оптимизировать расходы на корпоративную связь. А еще клиенты и сделки больше не «теряются»: если менеджер уволился, его рабочий мобильный номер остается под контролем компании.

Трафик Речевой аналитики в компаниях Петербурга за прошедший год увеличился на 60%. С её помощью компании видят, как сотрудники общаются с клиентами. А также отслеживают качество сервиса.

Продажи облачного Контакт-центра MANGO OFFICE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли на 32% в денежном выражении. Цифровой продукт стал основой для цифровизации клиентских коммуникаций.

Также хороший рост показали голосовые роботы и чат-боты MANGO OFFICE — спрос на эти решения увеличился на 64%. Бизнес всё активнее автоматизирует первичные коммуникации с покупателями, разгружает операторов и ускоряет обработку обращений.

Продажи API-инструментов в регионе также увеличились на 32% за год. Компании объединяют разные IT-сервисы в одну систему и настраивают между ними сквозные процессы. Это устойчивый тренд для бизнеса региона.

В декабре 2025 года по данным исследования ТМТ Консалтинг облачный Контакт-центр MANGO OFFICE занял первое место на российском рынке с долей 30%.

Также аналитики MANGO OFFICE выделяют на 2026 год несколько ключевых трендов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

компании растут за счёт поглощения конкурентов и расширения долей рынка

бизнес всё чаще анализирует своё общение с клиентами

организации переходят к унифицированным коммуникациям и переносят все переписки и звонки на одну платформу

Алексей Горбунов, руководитель MANGO OFFICE в Северо-Западном федеральном округе:

«Компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области переходят к унифицированным коммуникациям.

Это связано в том числе с ростом предпринимательской активности в регионе. По итогам 2025 года количество субъектов малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге увеличилось почти на 3,5%.

В такой среде бизнесу важно быстро масштабироваться, контролировать процессы и анализировать диалоги с клиентами. Поэтому компании объединяют разные сервисы в единую платформу.

Такой подход становится стандартом работы и помогает компаниям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке».