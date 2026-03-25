CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» расширил покрытие 4G в 16 муниципальных округах Красноярского края

В 2025 г. жители почти 40 сельских территорий Красноярского края получили доступ к сотовой связи «МегаФона». Вместе с ней – возможность звонить по видеосвязи, пользоваться онлайн-банкингом и государственными сервисами, учиться и работать дистанционно – наравне с абонентами в крупных городах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE) в деревнях и селах Абанского, Ачинского, Балахтинско-Новосельского, Боготольского, Енисейского, Иланско-Нижнеингашского, Манско-Уярского, Казачинско‑Пировского, Каратузского, Канского, Курагинского, Назаровского, Рыбинского, Большемуртинско-Сухобузимского, Дзержинско-Тасеевского и Шушенского муниципальных округов.

О востребованности мобильных услуг свидетельствует аналитика больших данных: после установки телеком-оборудования средний ежемесячный объем трафика в этих сельских территориях составляет 44 ТБ. При этом цифровая активность не зависит ни от численности жителей, ни от площади территории. Показательный пример — деревня Ковригино Большемуртинско-Сухобузимского округа. Здесь всего три улицы и чуть более 170 человек, однако именно она оказалась лидером по объему сгенерированной онлайн-информации среди всех подключенных в прошлом году населенных пунктов.

«Современная связь меняет жизнь в сельских территориях не формально, а по-настоящему. Там, где появляется устойчивый мобильный интернет и голосовая связь, у людей становится больше возможностей — для творчества, самореализации, учебы, развития бизнеса и организации досуга. Село перестает быть оторванным от событий и становится частью общего цифрового пространства», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Запуск 4G имеет значение и для фельдшерско-акушерских пунктов: медицинские специалисты могут оперативнее консультировать пациентов, обмениваться данными и использовать возможности телемедицины.

Доступ к цифровым сервисам важен и для работы сельских клубов и домов культуры. Связь позволяет проводить мероприятия в новом формате, участвовать в дистанционных конкурсах и фестивалях, делиться проектами с широкой аудиторией и поддерживать профессиональные контакты. Для жителей это доступ к культурной жизни без необходимости выезда в крупные города.

Расширение покрытия LTE‑сети «МегаФона» в регионе осуществлялось в рамках государственных программ «Развитие информационного общества» и «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемых при поддержке Министерства цифрового развития Красноярского края.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/