Мобильный интернет МТС «забурлил» в Жемчуге с новой скоростью

МТС расширила покрытие сети в курортном поселке Жемчуг, расположенном в Тункинской долине Бурятии. В результате скорость мобильного интернета LTE выросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жемчуг славится горячими термальными углекислыми и метановыми источниками и является популярным местом отдыха и оздоровления с живописными видами на горы Восточного Саяна. Обновленная сеть МТС покрывает весь поселок и его достопримечательности, включая гостевые дома, бассейн с целебными источниками, где можно купаться под открытым небом, водо-и грязелечебницу, кафе.

Установка нового телеком-оборудования МТС в поселке позволила не только повысить скорость мобильного интернета, но и увеличить емкость сети, что дает возможность абонентам МТС с еще большим комфортом выходить в сеть, использовать соцсети и мессенджеры, просматривать видео и загружать приложения.

«Для жителей Бурятии и Иркутской области Жемчуг является одним из излюбленных мест, куда приезжают искупаться в горячих источниках, бьющих из-под земли круглый год. Мы провели анализ нагрузки на сеть в поселке и провели технические работы, чтобы обеспечить абонентов быстрым интернетом даже в периоды «пиков» турпотока. Ранее мы усилили сеть в поселке Аршан, расположенного в 30 минутах езды от Жемчуга, который также известен своими минеральными водами, водопадами и буддийским дацаном и привлекает множество туристов», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.