МТС: Мурманская область вошла в топ регионов по количеству 5G устройств

МТС проанализировала востребованность 5G-смартфонов в России. Мурманская область вошла в топ регионов по числу работающих устройств с поддержкой 5G в сети оператора.

Как отмечают аналитики, спрос на гаджеты с поддержкой пятого поколения растет на Северо-Западе. С конца 2024 г. количество таких устройств увеличилось почти на треть. На данный момент в России доля смартфонов с 5G, зарегистрированных в сети МТС, составляет 37%.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

Мурманская область занимает десятую строчку в списке регионов, где наиболее востребованы гаджеты с 5G (доля 42%). На сегодня в первой пятерке субъектов РФ с наибольшим проникновением 5G смартфонов в абонентскую базуЧеченская Республика с долей 50%, Чукотский АО – 49%, Республика Дагестан – 48%, Таймырский АО – 46% и Ямало-Ненецкий АО – 45%.

На сегодня в сети МТС топ-5 брендов 5G-смартфонов представлены Apple (54% от всех 5G устройств), Samsung (20,1%), Xiaomi (11,3%), Realme (3,3%), Tecno (1,2%). Соотношение брендов и их доли с конца 2024 года изменились незначительно.

Другие материалы рубрики

Миллионы россиян переплатили за свои смартфоны. В них есть функция, которой они не могут воспользоваться не по своей вине

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Ученые впервые в истории перевезли антиматерию на грузовике. Это было крайне опасно

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/