МТС обеспечила цифровой инфраструктурой ЖК «Квартал 204»

МТС реализовала проект цифровизации жилого комплекса «Квартал 204» в Ставрополе. В результате внедрения жители дома получили управляемую систему безопасности, возможность автоматической подачи показаний счетчиков и цифровые сервисы взаимодействия с управляющей компанией через единое мобильное приложение.

Цифровые сервисы комплекса объединены на платформе VDome, которая обеспечивает централизованное управление ключевыми функциями жилой среды. С помощью приложения жители могут контролировать доступ на территорию комплекса, открывать подъездные двери и шлагбаумы, а также удалённо предоставлять доступ гостям или службам доставки. Платформа также поддерживает настройку временных сценариев доступа для различных категорий посетителей.

Еще одна важная функция, которая доступна жильцам – доступ к IP-домофонии. При поступлении вызова через домофон видеосигнал автоматически выводится в мобильное приложение. Это позволяет жильцам контролировать доступ к квартире и общим зонам даже при удалённом нахождении — например, во время командировки или отпуска.

Для работы системы безопасности в жилом комплексе специалисты МТС установили более 40 камер внутреннего и периметрального контроля с функцией ночного видения. Дополнительно внедрены системы автоматического распознавания автомобильных номеров и домофонные панели с видеомодулями на входных группах. Для автономной работы системы на случай отключения электроэнергии предусмотрены источники бесперебойного питания, которые позволяют продлить время работы и использовать его для устранения аварии на питании.

Отдельное внимание уделили автоматизации коммунального учёта. По запросу застройщика «СтройГрад» в каждой квартире установлены приборы учёта с функцией удалённой передачи данных. Показания по электроэнергии, воде и теплу автоматически передаются по оптоволоконным каналам связи в систему управляющей компании. При этом жители могут в любое время проверить корректность начислений в личном кабинете. Через мобильное приложение управляющая компания также информирует жителей о важных событиях в жизни дома, принимает заявки на обслуживание и координирует выполнение бытовых задач, включая уборку и вывоз строительного мусора.

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов Цифровизация

«При реализации проекта мы использовали отечественные программные решения и технику, в том числе работающую на базе технологий интернета вещей. Например, российские домофонные панели и наше приложение, которое включено в реестр российского ПО. Отмечу, что IoT-технологии все чаще применяются для автоматизации и цифровизации сферы ЖКХ на Ставрополье. Более половины проектов с применением интернета вещей в крае реализованы нами именно в коммунальной сфере. Это повышает прозрачность процессов и качество предоставляемых услуг», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

«Тренд на цифровизацию жизни в домах – это вовсе не погоня за модой. Сегодня это необходимость для повышения уровня комфорта и безопасности, особенно это касается жилья высокого класса. Половина домов под нашим управлением оснащены умными цифровыми технологиями, и мы видим, что в таких домах быстрее решаются задачи по вывозу мусора или информированию жильцов, а также стабильнее собираемость платы за коммунальные услуги, а значит не копятся долги и нет рисков отключений для самих жильцов», – сказал директор управляющей компании «Эмка» Павел Решетняк.

Миллионы россиян переплатили за свои смартфоны. В них есть функция, которой они не могут воспользоваться не по своей вине

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Ученые впервые в истории перевезли антиматерию на грузовике. Это было крайне опасно

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/