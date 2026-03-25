МТС: в Астраханской области доля 5G-смартфонов выросла до каждого третьего устройства

МТС проанализировала использование смартфонов с поддержкой 5G в Астраханской области. По данным аналитиков, в феврале 2026 г. доля таких устройств в сети МТС в регионе достигла 32%, увеличившись по сравнению с предыдущими периодами.

В 2025 г. показатель составил 30%, а в 2024 г. – 22%. За два года доля смартфонов с поддержкой 5G в Астраханской области выросла более чем в полтора раза. Рост связан с постепенным обновлением устройств пользователями и расширением доступности современных моделей на рынке.

В целом по России 37% абонентов МТС пользуются 5G-смартфонами. Регионы с самым высоким уровнем проникновения таких гаджетов – Чеченская Республика с долей 50%, Чукотский АО – 49%, Республика Дагестан – 48%, Таймырский АО – 46% и Ямало-Ненецкий АО – 45%. Наименьшая доля смартфонов с поддержкой 5G в Республика Тыва – 24%, Курганской области и Еврейской АО – по 25%, Республике Хакасия и Костромской области – по 26%.

Самые распространенные бренды 5G-смартфонов в сети МТС – Apple, на эту марку приходится более половины устройств. Пятая часть смартфонов с поддержки сети пятого поколения приходится на Samsung (20,1%), а каждый десятый гаджет – от бренда Xiaomi (11,3%). Соотношение брендов и их доли с начала 2025 г. изменились незначительно.