Новый релиз CommuniGate Pro 6.5.5: усиление стабильности и безопасности для крупного бизнеса

Российский разработчик СБК объявил о релизе платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.5.5. В новой версии основное внимание уделено повышению стабильности работы в высоконагруженных средах, усилению безопасности и расширению функциональности веб-интерфейса.

Релиз включает более 30 доработок. Для конечных пользователей ключевые изменения коснулись веб-интерфейса. В календаре появился индексированный поиск событий с выделенной страницей результатов, фильтрами и удобной навигацией. Упрощена работа с адресатами: теперь можно вставлять несколько контактов в поле «Кому» через запятую или точку с запятой. Также добавлена возможность удаления писем по гибко настраиваемым правилам.

В версии реализован новый раздел настроек безопасности с опциями управления двухфакторной аутентификацией (2FA). Пользователи теперь могут менять пароль самостоятельно, без обращения к администратору. Улучшена интеграция: добавлена поддержка поиска во внешних справочниках по протоколу AirSync.

Особое внимание в релизе 6.5.5 уделено повышению стабильности работы с календарями. Устранены сбои при обработке исключений из повторяющихся событий, а также исправлены проблемы с отображением занятости участников и ресурсных ящиков при создании серий встреч. Это важно для крупных организаций с интенсивным графиком и сложной логикой планирования.

Проведена оптимизация кода: устранены утечки памяти, повышена устойчивость кластерных конфигураций, усилена защита от потенциальных уязвимостей.

«Улучшения в новом релизе CommuniGate Pro в первую очередь ориентированы на крупный бизнес. Доработки в версии значительно повышают стабильность, безопасность и производительность в средах с высокой нагрузкой, включая делегированные доступы, повторяющиеся события и интеграцию с внешними системами. Мы продолжим развивать продукт и планомерно добавлять в него новые востребованные функции», – сказал Борис Моисеев, директор департамента разработки CommuniGate Pro.

Обновление CommuniGate Pro 6.5.5 уже доступно для скачивания на официальном сайте компании.