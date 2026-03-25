Прогноз «Кросс технолоджис»: в России вырастет спрос на технологии повышения эффективности сетей

Резкое подорожание цен на оптоволокно в конце 2025 – начале 2026 г. в 2-4 раза провоцирует спрос на классы решений, которые способны повысить эффективность имеющихся сетей. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что спрос может увеличиться на 40-50% в первой половине 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Текущий кризис спровоцирован двумя основными факторами. Во-первых, бум строительства дата-центров и развития искусственного интеллекта привел к росту спроса на оптоволокно. Во-вторых, 60% мирового производства оптоволокна приходится на Китай, для России это основной поставщик, так как внутреннего производства фактически нет. Китайские производители в данной ситуации могут диктовать выгодные для себя цены.

На этом фоне особенно сильно страдают компании с распределенной информационной инфраструктурой, которым необходимы магистральные сети для соединения разрозненных инфраструктурных единиц. Также страдают компании, которым нужно соединение между разными ЦОД и те, у кого стремительно развивается инфраструктура. По мнению специалистов «Кросс технолоджис», в первую очередь изменения коснутся промышленных предприятий, финансовых организаций, компаний из отрасли ритейла.

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
По мнению экспертов интегратора, бизнес будет стремиться к оптимизации использования существующих сетей, поэтому особо востребованными, в первую очередь, станут решения класса DWDM и CWDM. Эти решения позволяют использовать один кабель для нескольких каналов связи за счет изменения длины волн или оптимизации отправки сигналов. По итогам 2025 г., рынок WDM-оборудования составил порядка 11-13 млрд руб.

«Так как строить новую инфраструктуру становится дороже, такие решения становятся более востребованными. Однако нужно понимать, что их покупка и внедрение – это также высокозатратная история. Компании нужно действительно понимать, что внедрение, например, DWDM выйдет дешевле, чем строительство магистрали. Поэтому предварительно необходимо провести аудит, чтобы оценить целесообразность и обрисовать дальнейший план развития информационной инфраструктуры», – сказал Алексей Туровец, руководитель проектов «Кросс технолоджис».

Другие материалы рубрики

Миллионы россиян переплатили за свои смартфоны. В них есть функция, которой они не могут воспользоваться не по своей вине

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Ученые впервые в истории перевезли антиматерию на грузовике. Это было крайне опасно

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
