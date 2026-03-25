Прогноз «Кросс технолоджис»: в России вырастет спрос на технологии повышения эффективности сетей

Резкое подорожание цен на оптоволокно в конце 2025 – начале 2026 г. в 2-4 раза провоцирует спрос на классы решений, которые способны повысить эффективность имеющихся сетей. Эксперты «Кросс технолоджис» указывают, что спрос может увеличиться на 40-50% в первой половине 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Текущий кризис спровоцирован двумя основными факторами. Во-первых, бум строительства дата-центров и развития искусственного интеллекта привел к росту спроса на оптоволокно. Во-вторых, 60% мирового производства оптоволокна приходится на Китай, для России это основной поставщик, так как внутреннего производства фактически нет. Китайские производители в данной ситуации могут диктовать выгодные для себя цены.

На этом фоне особенно сильно страдают компании с распределенной информационной инфраструктурой, которым необходимы магистральные сети для соединения разрозненных инфраструктурных единиц. Также страдают компании, которым нужно соединение между разными ЦОД и те, у кого стремительно развивается инфраструктура. По мнению специалистов «Кросс технолоджис», в первую очередь изменения коснутся промышленных предприятий, финансовых организаций, компаний из отрасли ритейла.

По мнению экспертов интегратора, бизнес будет стремиться к оптимизации использования существующих сетей, поэтому особо востребованными, в первую очередь, станут решения класса DWDM и CWDM. Эти решения позволяют использовать один кабель для нескольких каналов связи за счет изменения длины волн или оптимизации отправки сигналов. По итогам 2025 г., рынок WDM-оборудования составил порядка 11-13 млрд руб.

«Так как строить новую инфраструктуру становится дороже, такие решения становятся более востребованными. Однако нужно понимать, что их покупка и внедрение – это также высокозатратная история. Компании нужно действительно понимать, что внедрение, например, DWDM выйдет дешевле, чем строительство магистрали. Поэтому предварительно необходимо провести аудит, чтобы оценить целесообразность и обрисовать дальнейший план развития информационной инфраструктуры», – сказал Алексей Туровец, руководитель проектов «Кросс технолоджис».