VAS Experts восстановила 4G-роуминг российского MVNO после модернизации сети оператора в Австралии

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts помог российскому виртуальному оператору связи (MVNO), предоставляющему eSIM для туристов, восстановить работу 4G-роуминга после модернизации в сети австралийского партнера. Решение вернуло абонентам доступ к мобильному интернету без изменений на стороне пользовательских устройств.

MVNO-оператор развивает сервис глобального роуминга eSIM для туристов, где критичны мгновенная активация профиля, стабильное соединение и предсказуемая скорость передачи данных. При этом качество услуги зависит от взаимодействия с локальными операторами связи (MNO), которые используют различную инфраструктуру ядра сети и регулярно проводят ее модернизацию.

Инцидент произошел после плановой модернизации сети одного из операторов в Австралии. Абоненты российского MVNO продолжали регистрироваться в сети принимающего оператора, однако мобильный интернет стал недоступен. Проверка абонентских параметров и настроек устройств не выявила отклонений, что указало на проблему на уровне межсетевого взаимодействия.

Анализ показал, что после обновления инфраструктуры австралийский оператор ужесточил требования к обмену служебными сообщениями между сетями в соответствии со стандартами 3GPP (международные стандарты мобильной связи). При установлении интернет-сессии стороны обмениваются такими сообщениями, и используемый ранее пакетный шлюз (PGW) формировал ответы с параметрами, не соответствующими новым требованиям. В результате принимающая сеть отклоняла соединение на этапе его установления.

Для восстановления сервиса оператор задействовал тестовый стенд с решением PGW от VAS Experts и перевел на него соединение с австралийским партнером. После переключения соединение установилось корректно: пакетный шлюз сформировал ответ на запрос установления сессии, соответствующий требованиям обновленной сети. Тестовые абоненты получили стабильный доступ к интернету в сети 4G.

Это позволило восстановить связь и определить причину сбоя — некорректную обработку сигнальных сообщений на стороне устаревшего PGW. Пакетный шлюз от VAS Experts обеспечил корректное установление соединений за счет соответствия требованиям 3GPP (международные стандарты мобильной связи) и стабильной работы с протоколом GTPv2 (протокол передачи служебных данных), что позволило формировать валидные ответы при установлении сессий даже после модернизации сети партнера. Решение поддерживает работу в сетях разных поколений, включая 4G. После тестирования оператор перевел решение VAS Experts в промышленную эксплуатацию.

«На практике подобные инциденты сложно предсказать, поскольку они возникают на стыке сетей разных операторов и проявляются только после изменений на стороне партнера. Любые отклонения от стандартов в таких условиях приводят к сбоям. Точная реализация протоколов очень важна, как и хороший контакт с производителем информационных систем, который поможет быстро исправить проблему», — отметил Станислав Белобородов, директор по продукту компании VAS Experts.