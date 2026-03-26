МТС: каждый третий смартфон в Калининградской области поддерживает 5G

МТС проанализировала востребованность 5G-смартфонов в России. По данным аналитиков, сегодня 38% от всех смартфонов в сети МТС в Калининградской области обладают функционалом 5G. По мере обновления парка устройств доля таких смартфонов в регионе постоянно растет – в декабре прошлого года она составляла 35%, в декабре 2024 г. – 27%.

В целом в России растёт спрос на гаджеты с поддержкой пятого поколения. С конца 2024 г. количество таких устройств увеличилось почти на треть. На данный момент доля смартфонов с 5G., зарегистрированных в сети МТС по всей стране, составляет 37%.

На сегодня в первой пятерке субъектов РФ с наибольшим проникновением 5G смартфонов в абонентскую базу – Чеченская Республика с долей 50%, Чукотский АО – 49%, Республика Дагестан – 48%, Таймырский АО – 46% и Ямало-Ненецкий АО – 45%. Калининградская область попала в первую двадцатку рейтинга (доля 38%).

На сегодня в сети МТС топ-5 брендов 5G-смартфонов представлены Apple (54% от всех 5G устройств), Samsung (20,1%), Xiaomi (11,3%), Realme (3,3%), Tecno (1,2%). Соотношение брендов и их доли с конца 2024 г. изменились незначительно.