МТС обеспечила бесперебойную связь на железнодорожном маршруте Воронеж-Ростов

Компания МТС сообщает о расширении покрытия на участке железной дороги, соединяющей Воронежскую и Ростовскую области. Новое телеком-оборудование, установленное в районе слободы Анно‑Ребриковская Ростовского региона, завершило формирование бесшовного покрытия мобильной связью и интернетом ветки протяженностью 35 км. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для тысяч воронежцев, которые этой весной и летом отправятся к Черноморскому побережью по железной дороге, поездка станет комфортнее: участок, ведущий от границы Воронежской области до станции Кутейниково в Ростовском регионе, получил сплошное покрытие сетью 4G МТС. Теперь пассажиры могут пользоваться в дороге всеми цифровыми сервисами на скорости до 90 Мбит/с – оплачивать покупки через терминалы и онлайн-банки, делиться фото с дороги, участвовать в видеоконференциях или смотреть фильмы. Для сотрудников транспортных служб это означает стабильную связь при координации грузопотоков в ключевом логистическом коридоре между центром и югом страны.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Кроме того, стабильная связь на стыке регионов обеспечивает надежную коммуникацию для агробизнеса в Богучарском районе Воронежской области: фермеры могут оперативно передавать данные с полей и координировать процессы сельхозпроизводства без риска упустить важную информацию в нужный момент.

«Для воронежцев маршрут на юг – один из самых востребованных в сезон отпусков. Ежегодно десятки тысяч наших земляков выбирают поезд: это комфортно и позволяет избежать пробок на трассе М-4 «Дон». Благодаря совместной работе с коллегами из Ростовского филиала на всех станциях маршрута можно спокойно подтвердить бронь отеля или отправить сообщение родным. Мы синхронизировали развитие сетей на стыке регионов, и теперь воронежец, выехавший утром с вокзала Придача, сохранит стабильный интернет и сможет комфортно начать свой отпуск», – сказал директор Воронежского филиала МТС Василий Голуб.

Власти попытались продать национализированного интернет-провайдера за полмиллиарда, но не тут-то было

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Мошенники атакуют банковские приложения россиян ботами для массовых кибератак

ИТ-компании могут лишиться налоговых льгот и брони от мобилизации из-за новых требований к вузовским программам

Миллионы россиян переплатили за свои смартфоны. В них есть функция, которой они не могут воспользоваться не по своей вине

Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
