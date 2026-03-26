МТС развернула сеть гигабитного домашнего интернета в новом микрорайоне Курчатова

МТС объявляет о завершении строительства гигабитной сети в ЖК «Атомград» в городе Курчатове Курской области. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили еще почти четыре тысячи местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС развернули гигабитную сеть в восьми 17-этажных многоквартирных домах нового микрорайона по ул. Ефима Славского. В новостройках проживают более 1,5 тыс. семей Курчатова, которые получили не только доступ к высокоскоростному домашнему интернету, но и возможность экономить на цифровых сервисах МТС – мобильном и фиксированном интернете, связи для всей семьи, телевидении и онлайн-кинотеатре КИОН – до 40% годовых расходов.

Гигабитные скорости проводного интернета МТС позволяют комфортно работать и учиться дистанционно. Например, организовывать и участвовать в онлайн-встречах и вебинарах с десятками слушателей, обрабатывать большие данные онлайн, быстро монтировать и выгружать готовые видеоролики или семейные фотоархивы в облако. Школьники могут скачивать учебные видео, 3D-модели за секунды или заниматься с репетитором онлайн. Высокоскоростной гигабитный интернет МТС также позволяет управлять десятками устройств «умного дома» – от камер видеонаблюдения и робота-пылесоса до климат-контроля и датчиков протечки воды.

«Интернет-трафик, потребляемый курянами, постоянно растет. Особенно увеличился спрос на качественный и надежный домашний интернет в новостройках областного центра и городов региона. Для того, чтобы обеспечить жителей доступом к высоким скоростям, мы продолжим системно развивать фиксированную сеть в Курской области. Только в Курчатове по итогам прошлого года возможность подключиться к высокоскоростному интернету получили около двух с половиной тысяч местных жителей, а в регионе доступ к гигабитным скоростям уже есть у полумиллиона курян», – отметил директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

Для подключения высокоскоростного интернета необходимо оборудование, способное обеспечить пропускную способность до 1 Гбит/с. Уточнить, подключен ли многоквартирный дом к проводной сети МТС, а также оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании.