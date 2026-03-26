Приморье вошло в топ регионов по количеству смартфонов с поддержкой 5G

Компания МТС проанализировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в своей мобильной сети. По данным аналитиков, на сегодняшний день в Приморском крае 40% от всех смартфонов в сети МТС обладают функционалом 5G. С декабря 2024 г. этот показатель вырос на 11%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приморский край вошел в топ-15 регионов по количеству смартфонов, поддерживающих технологию 5G. Практически каждый второй смартфон в сети МТС (40%) поддерживает сети пятого поколения. По этому показателю Приморье делит 12 место с Сахалинской областью в рейтинге всех российских регионов.

В первой пятерке регионов с наибольшим проникновением 5G смартфонов оказались Чечня (50%), Чукотский АО (49%), Дагестан (48%), Таймырский АО (46%) и Ямало-Ненецкий АО (45%). Меньше всего смартфонов с поддержкой 5G в Республике Тыва (24%), Курганской области и Еврейской АО – по 25%.

Интересно, что больше половины смартфонов (54%), поддерживающих сети пятого поколения, представлены брендом Apple. Самые популярные модели – iPhone 13, iPhone 16 Pro Max и iPhone 15. В целом, из десяти самых распространенных моделей 5G смартфонов в сети МТС на Apple приходится девять моделей. Также в топ-3 брендов с поддержкой сетей 5G вошли Samsung (20,1%) и Xiaomi (11,3%).