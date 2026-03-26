В Коми на 40% выросло количество смартфонов, поддерживающих 5G

ПАО «МТС» проанализировала востребованность 5G смартфонов в России. Как отмечают аналитики, спрос на гаджеты с поддержкой пятого поколения растет на Северо-Западе. В Республике Коми количество таких устройств выросло за год почти на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На данный момент доля смартфонов с поддержкой 5G*, зарегистрированных в сети МТС в Республике Коми, составляет 30% от общего числа устройств.

По данным аналитиков МТС в целом в России порядка 37% смартфонов в сети МТС обладают функционалом 5G. На сегодня в первой пятерке субъектов России с наибольшим проникновением 5G смартфонов в абонентскую базу – Чеченская Республика с долей 50%, Чукотский АО – 49%, Республика Дагестан – 48%, Таймырский АО – 46% и Ямало-Ненецкий АО – 45%.

На сегодня в сети МТС топ-5 брендов 5G-смартфонов представлены Apple (54% от всех 5G устройств), Samsung (20,1%), Xiaomi (11,3%), Realme (3,3%), Tecno (1,2%). Соотношение брендов и их доли с конца 2024 года изменились незначительно.

Сейчас из десяти самых распространенных моделей 5G смартфонов в сети МТС на Apple приходится девять моделей. Наиболее популярные модели 5G смартфонов среди всех моделей производителя в сети МТС – Sony Xperia 1 IV (9,8%), Asus ROG Phone 9 (9,7%), Samsung Galaxy A55 5G (8,2%), iPhone 13 (7,1%), OnePlus 10 Pro (6,6%).

*Приведена информация по 5G-смартфонам с поддержкой частотных диапазонов n1 и n79, которые запланированы к распределению в России. Данные в пресс-релизе не означают, что все зарегистрированные в сети компании 5G-смартфоны будут в будущем работать в коммерческих 5G сетях МТС, т.к. активация функционала 5G зависит от производителя.