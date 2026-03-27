Амурские компании инвестируют в сетевую телеком-инфраструктуру

ПАО «МТС» проанализировала динамику подключения компаний Амурской области к сетям фиксированной связи. В 2025 г. крупный бизнес на 80% увеличил количество подключений к волоконно-оптическим линиям связи. Наибольший рост инвестиций сетевую инфраструктуру отмечается у производственных и логистических компаний, девелопмента и ритейла Амурской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Увеличение инвестиций в сетевую инфраструктуру амурскими компаниями аналитики рассматривают как комплексное решение – бизнес подключает широкополосный доступ в интернет для дальнейшего масштабирования на его основе цифровых сервисов: видеонаблюдения и аналитики, платформ видеоконференцсвязи, виртуальных АТС, для которых необходимы высокие скорости передачи данных.

Наибольшую динамику инвестиций в сетевую инфраструктуру демонстрирует крупный бизнес. Количество компаний Амурской области, подключенных к волоконно-оптическим линиям связи по итогам 2025 г., увеличилось на 80%. Малый и средний бизнес также готов развивать собственную фиксированную сеть. По данным МТС, за последние два года количество компаний этой категории увеличилось на 45%. Широкополосный доступ к сети на скоростях 100-200 Мбит/с открывает возможность предприятиям интеграцию сервисов требовательных к высокому потреблению трафика, передачей данных с минимальной задержкой. Так, подключение к отечественному сервису бизнес-коммуникаций «МТС Линк» выросло на 154% по итогам 2025 г., а за неполные первые три месяца 2026 года на 75%. В топе популярных сервисов на базе фиксированной сети МТС видеонаблюдение с функцией видеоаналитики – рост в этом сегменте отмечается на 43%, а также установка виртуальной АТС и подключение автоматического секретаря – рост 23% год к году.

«Объем и скорость передачи данных являются одним из решающих факторов для автоматизации логистических, операционных процессов, улучшения клиентского сервиса, повышения безопасности, а также гибкости в условиях динамично развивающегося рынка. Инвестируя в сетевую инфраструктуру, бизнес создаёт фундамент для цифровой трансформации, оперативно реагирует на изменения и масштабирует инновации, что является ключевым фактором в условиях жёсткой конкуренции. Поэтому мы фиксируем запрос на подключение от всех сегментов и отраслей рынка от крупных компаний до небольших и нишевых производителей, от строительных и перерабатывающих компаний до сферы услуг и розницы», – сказал руководитель бизнес-направления МТС в Амурской области Алексей Трофимович.

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода Импортонезависимость

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/