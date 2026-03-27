Камчатка переходит на смартфоны с поддержкой 5G быстрее других регионов

Аналитики МТС зафиксировали, что жители Камчатки активно обновляют парк мобильных устройств. Регион демонстрирует один из самых высоких в стране темпов перехода на смартфоны, готовые к сетям следующего поколения. По данным МТС, доля устройств с поддержкой частот, перспективных для 5G* в России, в сети компании на полуострове достигла 42%, что почти в 1.5 раза выше среднероссийского показателя. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Камчатский край входит в топ-10 регионов России по оснащенности абонентов такими смартфонами, уступая в Дальневосточном федеральном округе Чукотскому АО (49%) и Магаданской области (44%). Это значительно выше, чем в среднем по Хабаровскому краю (35%) или Еврейской АО (25%).

Среди 5G-смартфонов на Камчатке лидируют модели Apple, Samsung и Xiaomi. В топе популярности — последние флагманы и среднебюджетные устройства с продвинутыми модулями связи, такие как iPhone 13-16 серий, Samsung Galaxy A55 и линейка Xiaomi 12

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода
«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода Импортонезависимость

«Всего десять лет назад Камчатка во многом зависела от спутниковой связи. Запуск волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) стал переломным моментом для региона. Сегодня в крупных городах полуострова стандартом стал 4G, а в конце прошлого года высокоскоростной мобильный интернет пришёл и в труднодоступные населенные пункты на севере региона, которые ранее использовали спутниковые каналы. И вот мы уже говорим о 5G. Высокая доля современных смартфонов у камчатцев — это наглядный показатель того, что жители края ценят технологии и готовы к цифровым инновациям. МТС, со своей стороны, ведет планомерную работу по подготовке сетевой инфраструктуры», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

* Приведена информация по 5G-смартфонам с поддержкой частотных диапазонов n1 и n79, которые запланированы к распределению в России. Данные в пресс-релизе не означают, что все зарегистрированные в сети компании 5G-смартфоны будут в будущем работать в коммерческих 5G сетях МТС, т.к. активация функционала 5G зависит от производителя.

Другие материалы рубрики

Уходит целая эпоха. Гигантская страна хоронит сотовые сети, без которых не работают телефоны легендарные Nokia и умные устройства

В России появится новый «убийца» Starlink стоимостью почти 30 миллиардов

Сбежавшая из России Samsung за год заработала в стране полмиллиарда на исследованиях и разработках

Власти попытались продать национализированного интернет-провайдера за полмиллиарда, но не тут-то было

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Мошенники атакуют банковские приложения россиян ботами для массовых кибератак

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
