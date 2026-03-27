На Ковыктинском ГКМ запустили Wi-Fi, обучение и медиаконтент для сотрудников

ООО «Оператор Газпром ИД» совместно с компанией «Юникомпекс» реализовали пилотный проект по комплексной цифровизации Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Проект направлен на обеспечение защищенного доступа к интернету для производственного персонала, повышение уровня промышленной безопасности и создание условий для эффективной работы на удаленных объектах строительства. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД».

Пилотный запуск включал развертывание комплексной Wi-Fi инфраструктуры с авторизацией через Газпром ID на Ковыктинском ГКМ, демонстрацию тестов по производственной безопасности через цифровую платформу ЕПВ (Единую платформу взаимодействия ГИД) и перспективную версию развития медиапортала, способного работать в условиях ограниченного канала связи, где сотрудники могли смотреть обучающие видеолекции и развлекательный контент в свободное время.

«Наша цель — не просто обеспечить интернет на удаленных объектах, а создать цифровую среду, которая вовлекает сотрудников и повышает их безопасность и комфорт на рабочем месте», — отметил генеральный директор ООО «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин.

«Ковыкта — это не просто точка на карте. Это место, где тысячи строителей в суровых условиях трудятся в отрыве от привычной цивилизации. Для выполнения подобной задачи важно не просто хотеть, а уметь и делать — мы вывели на работы несколько бригад, организовали вахтовую эксплуатацию, завезли оборудование и технику, смонтировали сотни точек доступа, протянули километры проводов, провели работу по интеграции сервисов — и построили сеть в сроки, которые многие назвали бы нереальными. Для нас это не первый сложный объект, но, пожалуй, один из самых показательных. Теперь на Ковыктинском месторождении мы всерьез и надолго», – сказал коммерческий директор АО «Юникомпекс» Олег Андреев.

Пилот продемонстрировал, что комплексное решение позволяет поддерживать непрерывность производственных процессов, повышать управляемость и снижать операционные издержки. На Ковыктинском ГКМ уже подключено более 30 зданий и сооружений, свыше 50 точек подключения и 3500 пользователей, суммарная пропускная способность сети достигает 2,5 Гбит/с, а Wi-Fi — 500 Мбит/с.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Технический директор ООО «Оператор Газпром ИД» Сергей Федотов: «Вместе с надежным поставщиком инфраструктуры связи цифровые продукты «Оператор Газпром ИД», основанные на обширном опыте Группы компаний Газпром, позволяют решать задачи раскрытия кадрового потенциала сотрудников в особо сложных вахтовых условиях промышленных объектов. Благодаря интеграции модулей Единой платформы взаимодействия в процесс использования сети Wi-Fi внутри объектный персонал и гости месторождения смогут проходить инструктаж по безопасности и опросы вовлеченности, просматривать образовательный и развлекательный контент, а администрация объекта получит необходимую базу для принятия управленческих решений и улучшения качества жизни персонала объекта».

Планы на 2026 г. включают внедрение совместного решения в качестве отраслевого стандарта для бытовых и эксплуатационных объектов ПАО «Газпром» и расширение комплексного предложения для объектов с ограниченной сотовой связью.

ООО «Оператор Газпром ИД» и «Юникомпекс» продолжают развивать цифровую инфраструктуру на удаленных объектах, обеспечивая безопасность, эффективность и комфорт для сотрудников, работающих на крупнейших проектах ПАО «Газпром».

Другие материалы рубрики

Уходит целая эпоха. Гигантская страна хоронит сотовые сети, без которых не работают телефоны легендарные Nokia и умные устройства

В России появится новый «убийца» Starlink стоимостью почти 30 миллиардов

Сбежавшая из России Samsung за год заработала в стране полмиллиарда на исследованиях и разработках

Власти попытались продать национализированного интернет-провайдера за полмиллиарда, но не тут-то было

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

Мошенники атакуют банковские приложения россиян ботами для массовых кибератак

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/