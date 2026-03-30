CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-ПО ИТ в торговле
|

«Атол» реализовала цифровую верификацию возраста через мессенджер Max в кассовом ПО Frontol

Компания «Атол» сообщила о включении в состав кассового программного обеспечения Frontol механизма верификации возраста покупателей через мессенджер Max. Функциональность доступна пользователям, начиная с релиза Frontol 6.28.4, и разработана в соответствии с нормами Федерального закона №569-ФЗ от 29 декабря.2025 г., предусматривающего применение Max в качестве официального инструмента подтверждения возраста при реализации товаров с установленными возрастными ограничениями.

Новый механизм обеспечивает верификацию возраста при продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табачных и никотинсодержащих изделий, потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения, билетов на мероприятия и лотерейных билетов.

Функциональность интегрирована в стандартные кассовые места с операторским обслуживанием, длительность верификации составляет несколько секунд. Ранее возможность подтверждения возраста через Max была добавлена в ПО для касс самообслуживания Frontol Selfie Pro.

Процесс исключает необходимость предъявления покупателем документов в физической форме. Для прохождения верификации покупатель сканирует QR-код, отображаемый на экране кассового оборудования, что обеспечивает переход в соответствующий раздел мессенджера Max, либо самостоятельно открывает приложение и активирует требуемую функцию для генерации QR-кода подтверждения. После считывания кода покупателем или кассиром информация передаётся в сервис Max для валидации, и при положительном результате проверки статуса совершеннолетия кассовое программное обеспечение автоматически продолжает процедуру регистрации товара или проведения оплаты.

Существенным преимуществом решения является отсутствие передачи персональных данных покупателя продавцу, что гарантирует соблюдение норм законодательства о защите персональных данных.

Игорь Вааг, заместитель генерального директора «Атол», сказал: «Внедрение цифровой верификации возраста через Max во Frontol — это ответ на запрос ритейла по упрощению процессов на кассе. Технология устраняет необходимость физического контакта с документами, ускоряет обслуживание, исключает возможность ошибки подсчёта возраста кассиром и одновременно обеспечивает полное соблюдение законодательных требований. Это практичное решение, которое делает работу кассира проще, а покупку — комфортнее».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/