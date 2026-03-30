Eltex запустил в серийное производство мощный ЦОД-коммутатор MES5320-24

Вендор телеком-оборудования Eltex выводит в серийное производство новинку MES5320-24. Модель востребована среди заказчиков, которые ищут решения уровня ядра с высокой пропускной способностью и возможностями масштабирования. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Коммутатор подходит для использования в ЦОД и корпоративных инфраструктурах любых отраслей – от банков и операторов связи до промышленности, госучреждений, ритейла и ИТ-компаний. В центрах обработки данных он может использоваться как Top-of-Rack или End-of-Row решение.

«MES5320-24 – это долгожданное решение, о котором нас спрашивали многие заказчики. Модель отвечает на запрос рынка на высокопроизводительные коммутаторы уровня ядра. Она позволяет строить отказоустойчивые, масштабируемые сети и легко интегрируется с нашими другими новинками – например, сервисными маршрутизаторами ESR-3250 и ESR-3350. Устройство отлично встроилось в наши планы по расширению линейки MES высокопроизводительными моделями», – сказал Тимофей Первушин, пресейл-инженер направления MES в Eltex.

Модель также применима в корпоративных сетях на уровне агрегации. Она передает трафик со скоростью до 25 Гбит/с от уровня доступа к агрегации и до 100 Гбит/с от агрегации к ядру.

Для обеспечения отказоустойчивости и масштабируемости MES5320-24 поддерживает стекирование до восьми устройств, MLAG, горячую замену блоков питания, BFD для BGP и OSPF, а также технологии EVPN/VXLAN. Возможность хранить до 262 тыс. MAC-адресов позволяет коммутатору отправлять трафик точечно, а не методом широковещательного «шума». Это снижает нагрузку на сети, освобождая пропускную способность каналов.