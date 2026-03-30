CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Техника
|

Eltex запустил в серийное производство мощный ЦОД-коммутатор MES5320-24

Вендор телеком-оборудования Eltex выводит в серийное производство новинку MES5320-24. Модель востребована среди заказчиков, которые ищут решения уровня ядра с высокой пропускной способностью и возможностями масштабирования. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Коммутатор подходит для использования в ЦОД и корпоративных инфраструктурах любых отраслей – от банков и операторов связи до промышленности, госучреждений, ритейла и ИТ-компаний. В центрах обработки данных он может использоваться как Top-of-Rack или End-of-Row решение.

«MES5320-24 – это долгожданное решение, о котором нас спрашивали многие заказчики. Модель отвечает на запрос рынка на высокопроизводительные коммутаторы уровня ядра. Она позволяет строить отказоустойчивые, масштабируемые сети и легко интегрируется с нашими другими новинками – например, сервисными маршрутизаторами ESR-3250 и ESR-3350. Устройство отлично встроилось в наши планы по расширению линейки MES высокопроизводительными моделями», – сказал Тимофей Первушин, пресейл-инженер направления MES в Eltex.

elt1.jpg

Eltex
Модель также применима в корпоративных сетях на уровне агрегации. Она передает трафик со скоростью до 25 Гбит/с от уровня доступа к агрегации и до 100 Гбит/с от агрегации к ядру.

Для обеспечения отказоустойчивости и масштабируемости MES5320-24 поддерживает стекирование до восьми устройств, MLAG, горячую замену блоков питания, BFD для BGP и OSPF, а также технологии EVPN/VXLAN. Возможность хранить до 262 тыс. MAC-адресов позволяет коммутатору отправлять трафик точечно, а не методом широковещательного «шума». Это снижает нагрузку на сети, освобождая пропускную способность каналов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

