«ЭР-Телеком Холдинг» объявляет финансовые результаты за 2025 год

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявляет консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2025 г. Об этом CNews сообщили представители АО «ЭР-Телеком Холдинг».

В условиях макроэкономической нестабильности «ЭР-Телеком Холдинг» реализовал меры по росту операционной эффективности бизнеса, которые обеспечили увеличение рентабельности OIBDA до 48%, рентабельности по чистой прибыли до 2,36%. За отчетный период свободный денежный поток увеличился на 4 649 млн руб. (+104%), соотношение чистого долга к OIBDA снизилось на 0,34 и составило 2,87.





1 На основе консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2025 года и за год, закончившийся на указанную дату.

2 Инвестиции (CAPEX) определяются на основании Консолидированного «Отчета о движении денежных средств» как денежные средства, уплаченные за приобретение объектов основных средств и нематериальных активов.

3 Свободный денежный поток (FCF) определяется на основании «Отчета о движении денежных средств», как чистые денежные средства от операционной деятельности минус CAPEX, плюс поступления от продажи основных средств и нематериальных активов, плюс полученные проценты.

4 Чистый долг определяется на основании Консолидированного «Отчета о финансовом положении» как сумма обязательств по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам, долгосрочной и краткосрочной аренде за вычетом денежных средств и их эквивалентов на отчетную дату.