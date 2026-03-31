Госкомиссия по радиочастотам выделила полосы для развития перспективных отечественных систем связи «смартфон-спутник»

В Минцифры состоялось очередное заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Одним из решений ГКРЧ выделила полосы частот российским космическим компаниям «Бюро 1440» и «Спутникс», которые развивают собственные низкоорбитальные спутниковые группировки. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Частоты выделены для создания: спутникового сегмента гибридной системы связи, которая позволит обычным пользовательским устройствам (смартфонам, планшетам, датчикам интернета вещей) напрямую подключаться к космическим аппаратам; комплекса оборудования для космических и земных станций персональной спутниковой связи.

Частоты выделены для проведения опытных и конструкторских работ, пока без права на коммерческое использование.

Какие полосы радиочастот выделены: ООО «Бюро 1440»: 2483,5–2500 МГц (космос—Земля),1610–1626,5 МГц (Земля—космос); ООО «Спутникс»: 10700–12725 МГц (космос—Земля), 14000–14495 МГц (Земля—космос), 17300–18100 МГц (Земля—космос, космос—Земля), 18100–18600 МГц, 18800-20200 МГц (космос—Земля), 27500–30000 МГц (Земля—космос), 1610–1621 МГц (Земля—космос), 2483,8–2494,8 МГц (космос—Земля).

Основные условия использования: приоритет отечественного оборудования: применение радиоэлектронных средств, отвечающих критериям подтверждения производства российской промышленной продукции; электромагнитная совместимость обеих спутниковых сетей друг с другом, а также с военными и гражданскими системами; исключение помех для систем и средств, используемых для нужд безопасности государства; ежегодная отчётность: компании обязаны предоставлять отчёты о выполненных работах до 31 марта каждого года.

Срок действия: выделенные полосы радиочастот могут использоваться до 31 марта 2029 г. при условии соблюдения всех установленных требований.

Direct-to-Device (D2D) — перспективная технология, которая позволит обеспечить спутниковую связь для абонентов мобильных и стационарных сетей в районах вне зоны покрытия наземных базовых станций. D2D также повышает устойчивость сетей, что важно в случаях аварий или чрезвычайных происшествий.

Решение ГКРЧ открывает новые возможности для разработки передовых телекоммуникационных решений, развития орбитальной группировки России и гибридных систем связи. Оно также способствует реализации стратегических задач в космической индустрии и технологического суверенитета страны.

