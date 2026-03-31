Infinix присоединился к производителям смартфонов, поддерживающих телефонные звонки с логотипами от «билайн бизнес»

Международная технологическая компания Infinix реализовала графическую маркировку звонков от «билайн бизнес» Branded Call* (верифицированный вызов) на своих смартфонах.

Компания реализовала это решение на моделях текущей линейки, а также на трех смартфонах из новой линейки NOTE 60: NOTE Edge, NOTE 60 и NOTE 60 Pro. Новинки объединяют премиальный дизайн, автономность и современные технологии.

Branded Call позволяет визуально идентифицировать входящие вызовы от организаций. При отображении обычной этикетки при поступлении звонка на экране отображается текстовое юридическое название компании и категория вызова. Branded Call дополняет этикетку узнаваемым логотипом организации, что помогает абонентам быстрее определить, кто звонит, и принять решение об ответе. Услуга доступна при звонках на сеть Билайна.

Branded Call работает исключительно в рамках сервиса «Этикетка» (сервис маркировки звонков от «билайн бизнес»), который проходит проверку достоверности информации о звонящей компании оператором. Это способствует улучшению пользовательского опыта, повышению доверия к входящим вызовам и снижению риска пропуска важных звонков — например, от курьера или представителя компании с запланированной встречей.

Для бизнеса внедрение Branded Call от «билайн бизнес» откроет новые возможности для повышения узнаваемости бренда и эффективности коммуникаций с клиентами.

Руслан Ахлебининский, директор департамента корпоративных решений и сервисов Билайна (ПАО «Вымпелком»):

«Мы видим, что абоненту сегодня важно сразу понимать, кто и по какому поводу с ним связывается. Логотип компании и информация о ней на экране смартфона помогают быстрее принять решение об ответе и снижают риск пропуска действительно важных вызовов. Для бизнеса это, в свою очередь, эффективный инструмент повышения доверия к бренду, что подтверждает практика наших клиентов. Уверены, что партнерство с Infinix позволит еще большему числу пользователей оценить преимущества технологии Branded Call».

*Branded Call — мировой тренд в сфере голосовой связи, который активно развивают операторы по всему миру, а производители устройств обеспечивают его поддержку на своих гаджетах. В России «билайн бизнес» стал первым оператором, интегрировавшим данную технологию в собственную сеть. Компания планирует и далее расширять сотрудничество с другими ведущими компаниями для внедрения Branded Call.

