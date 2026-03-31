Sitronics KT изготовила и поставила СНСЗ судовую аппаратуру АИС «Т104»

Разработчик ИТ-решений и оборудования для отрасли судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) сообщил о том, что выполнил поставку аппаратуры автоматической идентификационной системы «Т104» класса А Средне-Невскому судостроительному заводу для установки на различных судах.

Автоматическая идентификационная система (АИС) предназначена для повышения безопасности мореплавания в открытом море и прибрежных водах путем автоматического обмена навигационной, статической и рейсовой информацией между судами и береговыми станциями.

«Наше оборудование прошло всю необходимую сертификацию и соответствует самым жестким отраслевым требованиям. Комплекс разработан с учетом всех актуальных российских и международных требований к судоходной отрасли, поскольку начиная с 2004 года все суда водоизмещением более 300 тонн должны быть оснащены системой AIS в соответствии с международной конвенцией SOLAS», – сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать

Универсальная автоматическая идентификационная система «Т104» разработки Sitronics KT функционирует с использованием спутниковых сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS, сохраняет статические данные, предназначенные для автоматической передачи в радиоканал. Имеет сертификат одобрения РС (РМРС).

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) – разработчик ИТ-решений для отрасли судоходства. разрабатывает программные и аппаратные решения для судов и создания береговой инфраструктуры.

