Т2 обеспечила связью отечественный электромобиль «Атом»

T2, российский оператор мобильной связи, подключил к своей сети первый отечественный серийный электромобиль «Атом», разработанный на собственной платформе с нуля. Оператор интегрировал eSIM-профиль во все версии электромобилей. Это позволяет обеспечить стабильную работу цифровых пользовательских сервисов и телематических систем автомобиля. При этом информация передается по автономному каналу, что гарантирует защищенность систем.

Компания усиливает позиции в сегментах B2B и M2M и развивает партнерство с российской ИТ-компанией «Кама» – разработчиком «Атома». Для проекта T2 разработала отдельную схему передачи данных с разграничением технического и пользовательского трафика, что позволило повысить уровень защищенности и организовать использование услуг связи в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Связь оператора обеспечивает непрерывную передачу технических параметров транспортного средства: статуса батареи, электродвигателя, датчиков и других систем. В сочетании с цифровой инфраструктурой автомобиля это позволяет дистанционно обновлять программное обеспечение, отслеживать техническое состояние автомобиля и поддерживать функции безопасного вождения. Информация поступает по изолированному каналу, что исключает риски утечки или взлома извне.

Пользовательский трафик выделен в отдельный контур с доступом в интернет. Благодаря eSIM-профилю T2 водитель может пользоваться навигацией, музыкальными и видеосервисами, онлайн-картами и другими цифровыми возможностями мультимедийной платформы автомобиля. В перспективе владельцы «Атома» смогут самостоятельно выбирать подходящий объем трафика для мультимедиа и оплачивать услуги связи напрямую оператору через личный кабинет.

Александр Мнацаканьян, заместитель генерального директора по стратегическому планированию Т2, сказал: «Безусловно, рынок электромобилей остается интересной растущей нишей мирового и отечественного автопрома. Ее развитие напрямую зависит от возможностей цифровизации опыта, поэтому связь занимает в этом бизнесе одну из ключевых ролей. Автомобиль начинает примерять на себя новые роли, включая функции «цифрового гаджета», где связь выступает базовой инфраструктурой для всех сервисов – от телематики до мультимедиа. В этой модели оператор становится частью продукта. Уже сегодня T2 создает кастомные решения для автопроизводителей и готова масштабировать их под задачи рынка: от проектирования архитектуры передачи данных до обеспечения высокого уровня их безопасности».