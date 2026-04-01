Байдарки, аисты и 80 Мбит/с: цифровизация охватила окрестности Керженца

Инженеры «МегаФона» запустили новую базовую станцию и модернизировали существующие телеком-объекты в нескольких населенных пунктах Семеновского муниципального округа Нижегородской области. После проведенных работ жители и гости региона могут выходить в сеть на скорости до 80 Мбит/с. Мероприятия охватили популярные локации для сплавов как раз перед открытием водного сезона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый телеком-объект усилил покрытие в селе Быдреевка, где постоянно проживают около 30 человек. Но с началом теплого сезона село, расположенное на левом берегу реки Керженец, буквально оживает – здесь любители активного отдыха начинают байдарочные сплавы по живописным берегам одной из самых экологически чистых рек региона.

Привлекает туристов и соседство единственного в Нижегородской области заповедника – «Керженский». Здесь обитают более 250 видов животных, в том числе редких: лесной северный олень, выхухоль, рысь, черный аист.

Модернизация телеком-оборудования прошла и около другого уникального водного объекта – карстового озера Юрьево. Этот памятник природы славится нетронутой красотой и высоким качеством воды. В соседней деревне Озеро проживают около 50 человек, для которых связь стала еще более надежней. Связисты использовали низкочастотный диапазон, чтобы мобильный интернет оставался доступным даже вдали от населенного пункта.

Замена старого телеком-оборудования на новое прошла в деревне Беласовка и поселке Фанерное, что на правом берегу Керженца. В общей сложности в этих населенных пунктах проживают почти 2 тыс. человек. Инженеры оператора добавили в этих локациях средне и высокочастотные диапазоны, что позволило расширить покрытие и обеспечить оптимальную емкость для обслуживания абонентов. После проведенных работ местные жители могут выходить в сеть на скорости до 80 Мбит/с.

«Ранняя весна стала катализатором для начала активного отдыха на природе и путешествий выходного дня. Мы позаботились о наших абонентах заранее, чтобы даже вдали от дома они могли пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами: порталом «Госуслуг», приложениями банков, видеосвязью с близкими и навигатором, что особенно важно, когда перемещаешься за городом», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

