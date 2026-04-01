Хлебодаровка впервые подключилась к 4G «МегаФона»

Еще одно село в Русско-Полянском районе Омской области получило связь «МегаФона». Оператор впервые установил телеком-оборудование в Хлебодаровке, благодаря чему жители могут пользоваться качественной голосовой связью и цифровыми сервисами на скорости до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село небольшое, здесь проживает не более 1000 человек. Установленная в населенном пункте базовая станция работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет абонентам быстро решать свои задачи онлайн. Сигнал одинаково стабилен, как внутри зданий, так и на улице. Действующие параметры связи обеспечивают для пользователей широкие цифровые возможности. Теперь они могут оплачивать товары и услуги дистанционно, смотреть видео в отличном качестве, проходить обучение, не покидая дома или скачивать объемные файлы.

Новая станция также расширила территорию действия технологии цифровых звонков через интернет (VoLTE). Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и выходить в Сеть — например, чтобы ввести поисковый запрос в браузере или отправить другу фото.

«Телеком-оборудование установлено в рамках собственной программы оператора по развитию сети в регионе. Обеспечение мобильной связью и интернетом небольших поселений – это один из приоритетов компании. За счет установки новой инфраструктуры мы «оцифровали» не только Хлебодаровку, но и рядом расположенную деревню Тогунас. В целом, по Русско-Полянскому району мы проводим обширные работы – уже обеспечили связью села: Добровольск, Новосанжаровка и Цветочное», – сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Омской области Алексей Полонский.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/