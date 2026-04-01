«МегаФон» обновил сеть для жителей и гостей Тобольска

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-объекты в основных жилых массивах Тобольска, второго по величине города Тюменской области. Теперь тоболяки и многочисленные гости второго по величине города Тюменской области смогут повысить уровень онлайн коммуникаций и на более комфортных скоростях использовать все цифровые сервисы.

Связисты активировали дополнительный слой LTE в высокочастотном диапазоне, что повысило стабильность голосовой связи и емкость сети даже в часы пиковой нагрузки. Был проведен и рефарминг – на ряде телеком-объектов частоты третьего поколения переведены в современный стандарт LTE, что позволило повысить скорость мобильного интернета до 80 Мбит/с. Кроме того, абоненты теперь могут более свободно пользоваться голосовыми вызовами в VoLTE – это технология передачи голоса через сеть 4G, обеспечивающая мгновенное соединение и кристально чистый звук.

Работы по модернизации сети прошли в 4-м и 7-м микрорайонах. Здесь плотная застройка и развитая инфраструктура – торговые и бизнес-центры, спортивные комплексы и детские учреждения. Высокая концентрация пользователей добавляют объем интернет-трафика, поэтому инженеры приняли превентивные меры по расширению емкости сети в этих локациях.

Оба микрорайона имеют отличное транспортное сообщение с историческим центром, что делает аренду квартир там особенно популярной у туристов. А количество путешественников в Тобольске растет с каждым годом.

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Приезжих привлекает уникальные памятники архитектуры и богатейшая история: Тобольск считается первой столицей Сибири, именно здесь появился первый каменный храм и единственный за Уралом кремль, здесь вышла первая сибирская газета, начали действовать первая школа, театр и музей.

«Путешествия внутри страны стали настоящим трендом в последние годы, и Тобольск является одним из самых популярных направлений на Урале и в Сибири. Гостей становится больше – значит, увеличивается и нагрузка на сеть. Мы мониторим ситуацию и совершенствуем инфраструктуру в тех местах, где это необходимо, чтобы местные жители могли активно пользоваться цифровыми сервисами, а туристы – на комфортных скоростях серфить в интернете, вести прямые эфиры и делиться с друзьями интересными фото и видео из путешествия», – отметил директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите

Большие реформы в телекоме. Вернутся проверки операторов связи. Сократят сроки на установку СОРМ для нужд ФСБ

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/