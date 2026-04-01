МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Кемерове и Новокузнецке

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Кемерове и Новокузнецке. Доступ ко всемирной паутине на скорости до 1 Гбит/с появился более чем у 1 тыс. домовладельцев.

В столице Кузбасса возможность подключиться к сети на скорости в 5-10 раз выше, чем стандартная, появилась у жильцов домов в ЖК «Берёзовая роща» в Заводском районе, а также в ЖК «Крылья» и ЖК «Верхний Бульвар» в Ленинском районе. В Новокузнецке – в домах на улице Горьковская (Заводский район), Косыгина (Ильинский район) и проспекте Дружбы (Куйбышевский район).

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Домашняя сеть с пропускной способностью до 1 Гбит/с позволяет пользоваться интернетом на нескольких устройствах одновременно без потери в скорости: смотреть потоковое видео в Ultra HD качестве, играть в онлайн-игры, быстро скачивать объёмные файлы, общаться по видеосвязи и так далее.

«Как правило, стандартной скорости в 100-200 Мбит/с хватает для рутинных задач, такие как поиск информации в сети, просмотр соцсетей или фильма на стриминге. В то же время контент для современных смарт-ТВ и игровых приставок существенно «потяжелел». Да и в квартирах появляется все больше устройств, работающих онлайн. Помимо смартфонов, ПК и телевизоров, это могут быть колонки, видеокамеры, роботы-пылесосы, различные датчики и другие элементы умного дома. В последние годы мы наблюдаем тенденцию: кузбассовцы пользуются домашним интернетом на скорости от 500 Мбит/с и выше. В соответствии с этими потребностями мы расширяем и модернизируем сеть фиксированной связи в городах присутствия – Кемерове, Новокузнецке и Междуреченске», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

