StormWall: мощность DDoS-атак на телеком-компании в России выросла за год в 6 раз

Эксперты компании StormWall обнаружили, что мощность DDoS-атак на российские телеком-компании за год значительно выросла. По данным аналитиков компании, средняя мощность DDoS-атак на телеком-сектор в феврале 2026 г. увеличилась в 6 раз по сравнению с февралем 2025 г. Если в прошлом году в указанном периоде средняя мощность на данную отрасль составляла 73 Гбит/с, то в этом году – уже 438 Гбит/с. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall из телекоммуникационной сферы.

Помимо этого, за год существенно увеличилось количество DDoS-атак мощностью более 2 Тбит/с. По данным StormWall, в феврале 2026 г. все десять крупнейших атак на телеком-сферу превысили порог в 2 Тбит/с. Доля особо мощных атак (свыше 100 Гбит/с) на телеком-сектор увеличилась в этот период с 4% до 11%.

Аналитики StormWall выяснили, что одновременно снизилась доля мелких атак до 1 Гбит/с (с 81,5% до 69,7%) на российские телеком-компании. Это свидетельствует о смещении DDoS-атак в сторону более тяжелых. По мнению специалистов компании, в будущем доля мелких атак продолжит снижаться.

Эксперты StormWall связывают кратный рост мощностей DDoS-атак в России с консолидацией ботнетов и использованием новых методов усиления трафика (например, на основе протокола UDP с отражением). Телеком-операторы, обеспечивающие связь для миллионов абонентов и критической инфраструктуры, для которых большинство DDoS-атак могли проходить без последствий, теперь становятся более уязвимыми – они становятся главной мишенью.

«В феврале 2026 г. мощность атак на телеком-компании стремительно выросла, что стало неприятным сюрпризом для всей отрасли. Телеком-сфера уже долгое время является привлекательной целью для злоумышленников, и они постоянно занимаются совершенствованием DDoS-атак, а том числе стараются увеличить их мощность. По нашим прогнозам, мощность атак на телеком-сектор в 2026 г. будет расти. Мы рекомендуем представителям телеком-индустрии как можно быстрее усилить защиту своих ресурсов с помощью профессиональных решений, чтобы в будущем успешно отражать атаки любой мощности», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите

Большие реформы в телекоме. Вернутся проверки операторов связи. Сократят сроки на установку СОРМ для нужд ФСБ

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

