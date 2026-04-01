Цифровой феномен Нагорска — 60% роста трафика стали поводом для апгрейда инфраструктуры

«МегаФон» развернул дополнительную телеком-инфраструктуру в Нагорске — поселке городского типа в Кировской области, где проживает около 4 тыс. человек. Инженеры оператора запустили новое оборудование в ответ на стремительный рост цифровых потребностей местных жителей. За последний год объем интернет-трафика на одного абонента вырос почти на 60%, достигнув показателя 40 ГБ в месяц. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Этот результат выделяет Нагорск среди других населенных пунктов региона. Активность в сети здесь сопоставима с показателями пятого по величине города региона — Котельнича, численность населения которого в пять раз выше Нагорска. Высокий уровень потребления контента — просмотр видео, использование социальных сетей, онлайн-обучение — свидетельствует о том, что жители поселка глубоко интегрированы в цифровую среду, что требует стабильного доступа к мобильному интернету на высоких скоростях.

Чтобы обеспечить качество связи в условиях растущего трафика, «МегаФон» установил новое телеком-оборудование. Это позволило увеличить территорию уверенного покрытия в Нагорске и повысить скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с. Теперь жители поселка смогут комфортно пользоваться цифровыми сервисами без задержек даже в часы пиковой нагрузки.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать

«Мы видим, что жители Нагорска не просто используют мобильную связь для звонков, а “живут” в интернете: смотрят видео, работают, учатся и общаются в режиме реального времени. Показатели трафика здесь действительно впечатляют и соответствуют уровню городов Кировской области. Наша задача — обеспечить инфраструктуру, которая выдержит эту нагрузку и позволит людям оставаться на связи в привычном режиме», — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Модернизация сети в Нагорске является частью программы развития телекоммуникационной инфраструктуры в Кировской области. Оператор мониторит активность абонентов и внедряет новые технические решения, чтобы интернет оставался быстрым и доступным для жителей независимо от размера населенного пункта.

