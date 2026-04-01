Ученый НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург исследовал магнитную динамику кристаллов для технологий связи 6G

Ученый НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Михаил Просников исследовал свойства монокристаллов титаната кобальта в сверхсильных магнитных полях. Работа опубликована в журнале Physical Review B («Физическое обозрение») и в перспективе может быть использована при разработке технологий связи нового поколения — 6G. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Сегодня ученые по всему миру ищут материалы, которые могут стать основой для создания сверхмалых оптомагнитных интегральных устройств. Одними из самых перспективных физики считают антиферромагнетики — специальные соединения титана, кобальта или марганца. Колебания, которые возникают в их кристаллических решетках, имеют терагерцовую частоту, которая позволяет передавать данные с огромной скоростью.

Научный сотрудник Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭСанкт-Петербург Михаил Просников совместно с коллегами из ФТИ им. А. Ф. Иоффе и лаборатории сильных магнитных полей HFML-FELIX (Университет Радбауда, Нидерланды) исследовал свойства антиферромагнетика — титаната кобальта (CoTiO₃). Цель экспериментов — изучить взаимодействие решеточной, магнитной и орбитальной динамики и зафиксировать эффект Зеемана в фононах.

«Мы использовали уникальные монокристаллы CoTiO₃, в которых сочетаются решеточная, спиновая и орбитальная динамика. Хорошо известно, что магнитное поле практически не оказывает на обычные фононы никакого влияния. Однако в некоторых возможно смешивание различных возбуждений, и тогда появляется магнитный момент. При приложении магнитного поля частота одного из фононов возрастает, а другого уменьшается. Это и есть эффект Зеемана», — Михаил Просников, научный сотрудник Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Сложность экспериментов связана с уникальными условиями, доступными лишь в нескольких лабораториях мира: кристалл CoTiO₃ охлаждали до 4,2 К (–268,9 градуса Цельсия) и помещали в магнитное поле до 30 Тесла — в 600 тыс. раз сильнее земного.

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл
ПО

«Исследования в сверхсильных магнитных полях позволяют лучше понять физику системы в отсутствие любого внешнего магнитного поля. Фундаментальная значимость работы, в первую очередь, лежит в поиске и глубоком изучении динамики новых антиферромагнитных материалов. Мы экспериментально доказали, что смешанная динамика оказалась значительно сложнее, чем считалось ранее: фононы интенсивно взаимодействуют со спин-орбитальными экситонами, что открывает возможности для управления различными подсистемами в магнетиках», — Михаил Просников, научный сотрудник Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

В дальнейшем исследователи планируют продолжить изучение кристаллов титаната кобальта в более слабых магнитных полях. По словам Михаила Просникова, в диапазоне около 1 Тесла были зафиксированы аномалии в решеточной динамике, требующие дополнительного анализа. В перспективе такие эксперименты могут позволить управлять свойствами антиферромагнетиков и ускорить внедрение технологий связи 6G и квантовых соединений для систем передачи и хранения информации.

Другие материалы рубрики

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите

Большие реформы в телекоме. Вернутся проверки операторов связи. Сократят сроки на установку СОРМ для нужд ФСБ

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/