CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Оренбуржье усилили связь в столице региона

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в юго-восточной части Оренбурга. Дополнительную инфраструктуру связи на пересечении улиц Карагандинской и Восточной развернул «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы жители близлежащих кварталов получили стабильный и быстрый интернет в смартфонах, инженеры задействовали здесь средний и высокий диапазоны частот. Такое решение обеспечило достаточную емкость и оптимальный радиус покрытия в условиях городской застройки.

Также новое оборудование позволило равномерно распределить нагрузку на сеть, которая особенно высока в вечернее время. После проведенных работ средняя скорость загрузки в локации составляет 15 Мбит/c, а максимальная достигает 100 Мбит/c. А значит, оренбуржцы могут решать важные для себя задачи онлайн даже при большом количестве подключений.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

«Интернет-пользователи в Оренбурге — одни из самых активных в области. Ежемесячно одному нашему абоненту в столице региона необходимо в среднем 32 Гбайт мобильного трафика. Больше используют только в Новотроицке, Орске и Нежинском. Мы фиксируем повышение нагрузки по районам города и при необходимости вводим дополнительные базовые станции», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Оренбургской области Павел Ботнарь.

Как показывают большие данные оператора, в среднем городские жители в Оренбуржье сейчас прокачивают по 30 ГБ в месяц. Рекордсменами являются новотройчане с показателем более 36 ГБ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

