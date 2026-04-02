CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Навигация
|

«ЭРА-ГЛОНАСС» поможет осуществлять мониторинг режима труда и отдыха водителей такси

АО «ГЛОНАСС» и АНО «Общественный совет по развитию такси» договорились о совместной работе по развитию сервисов для таксомоторной отрасли России на базе госинформистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

«Сотрудничество, главным образом, будет направлено на апробацию систем мониторинга состояния водителя и внедрение передовых систем контроля стиля вождения с использованием госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Раннее выявление усталости водителя, ухудшения самочувствия или нештатного поведения позволит повысить безопасность пассажироперевозок в такси, в перспективе — снизит количество аварий с участием такси и повысит прозрачность отрасли», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Стороны также договорились о подготовке совместных предложений по совершенствованию законодательства в области такси и навигационной деятельности, а также разработают ряд аналитических и статистических справок о состоянии отечественного рынка такси и технических возможностях навигационного оборудования.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что внедрение подобных решений требует взвешенного подхода: «Для отрасли принципиально важно, чтобы новые технологии действительно повышали безопасность перевозок, а также способствовали развитию бизнеса, а не создавали дополнительной нагрузки на перевозчиков. Совместная работа позволит оценить, какие решения могут быть эффективны и применимы в реальных условиях работы такси».

В Общественном совете по развитию такси подчеркивают, что внедрение цифровых инструментов будет основываться на практическом опыте и учитывать, как вопросы безопасности, так и экономику работы перевозчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

