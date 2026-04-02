К началу дачного сезона МТС усилила связь на автодороге в Волго-Ахтубинской пойме

МТС к началу дачного сезона усилила инфраструктуру связи на автомобильной дороге 18К-2 «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба». Вдоль маршрута и в прилегающих населенных пунктах волгоградские телеком-специалисты запустили двенадцать базовых станций, что позволило в среднем увеличить на 25% скорость интернета для автомобилистов и местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Автотрасса 18К-2 проходит по территории Волго-Ахтубинской поймы – уникальной природной зоны с разветвленной системой протоков, ериков и островов. Маршрут активно используется жителями региона для ежедневных поездок, а также ведет к популярным местам отдыха, дачным массивам и туристическим локациям, особенно востребованным в весенне-летний сезон. Базовые станции были запущены в Краснослободске и Волжском, а также в населенных пунктах Госпитомник, Бурковский, Рыбачий, Колхозная Ахтуба и Киляковка. Запуск базовых станций позволил расширить покрытие сети и увеличить скорость мобильного интернета как в самих населенных пунктах, так и на участках дороги между ними. Стабильная связь позволяет пользоваться онлайн-навигацией, банковскими и государственными сервисами, а в экстренной ситуации быстро связаться со службами помощи.

«С началом дачного сезона традиционно возрастает нагрузка на дороги, ведущие в пригородные и рекреационные зоны. Дорога 18К-2 один из ключевых маршрутов для жителей региона, особенно в теплое время года. Мы последовательно усиливаем покрытие на таких направлениях, чтобы связь оставалась стабильной как в населенных пунктах, так и между ними. Запуск новых базовых станций позволил повысить качество связи и обеспечить более комфортное использование цифровых сервисов для жителей и автомобилистов», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов Безопасность

Другие материалы рубрики

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите

Большие реформы в телекоме. Вернутся проверки операторов связи. Сократят сроки на установку СОРМ для нужд ФСБ

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
