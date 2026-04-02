«МегаФон» укрепляет инфраструктуру связи в Тандинском кожууне

Абоненты «МегаФона» в тувинских селах Межегей и Бай-Хаак получили улучшенное качество интернет-соединения. Это стало возможным благодаря модернизации телеком-оборудования. Зона покрытия LTE-сигнала стала больше распространяется дальше, а базовые станции одновременно обслуживают больше пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Бай-Хаак – административный центр Тандинского кожууна. Здесь проживает около 3,5 тысяч человек, которые активно пользуются цифровыми сервисами: общаются в мессенджерах и социальных сетях, смотрят фильмы, слушают музыку, а также учатся и работают удаленно. Как показывает аналитика «МегаФона», ежемесячно абоненты расходуют до 81 ТБ онлайн-информации. С начала года объем интернет-трафика вырос на 7%. В ответ на растущую активность пользователей оператор провел технические работы в населенном пункте. Запуск среднечастотного диапазона увеличил ёмкость сети и среднюю скорость передачи данных до 100 Мбит/с, что повысило «цифровой» комфорт жителей.

«Нам важно, чтобы связь работала уверенно там, где она уже стала частью повседневной жизни. Апгрейд базовых станций позволяет поддерживать высокий уровень мобильных услуг. За последний год компания построила и модернизировала более 20 объектов связи в регионе», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

В селе Межегей инженеры компании установили оборудование, работающее в низком частотном спектре. Он обеспечил уверенное покрытие 4G и стабильный прием сигнала на значительной территории. Улучшение качества сотовой связи почувствуют владельцы «зеленых» сим-карт не только в жилых домах, но и социально значимых учреждениях — школе, детском саду, библиотеке и сельском клубе. Им станет ещё проще пользоваться онлайн-банкингом, порталом Госуслуг и электронной почтой, заказывать товары на маркетплейсах, читать новости и многое другое.

Развитие сети в Тандинском кожууне также расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Абоненты оператора в Межегее и Бай-Хааке уже оценили ее удобство: 80% всех звонков они совершают через сети четвертого поколения. За год показатели выросли на 39%.