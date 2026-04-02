Миллениалы в Ставропольском крае предпочитают красивые номера – исследование T2

Т2, российский оператор мобильной связи, на основе big data проанализировал пользовательские предпочтения при выборе красивых номеров в Ставропольском крае. Компания на основе обезличенных данных выяснила, какие цифровые комбинации чаще всего выбирают для подключения представители разных возрастных и гендерных групп. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Анализ пользовательских предпочтений показал, что интерес к запоминающимся цифровым сочетаниям стабильно высок у аудитории среднего возраста (31-45 лет) – на них приходится 46% от общего количества подключений красивых номеров. Абоненты 46-60 лет занимают долю в 24%, 14-30 лет – 21%, а 60 и старше – 9%.

Исследование также показало, что разные поколения формируют собственные предпочтения. Так, зумерам в Ставропольском крае нравятся комбинации с повторяющейся шестеркой – 0666 и 0606: они легко запоминаются, выглядят динамично и имеют привязку к региональному коду. Миллениалы выбирают выразительные сочетания – 0888 и 0111, а представители поколения икс предпочитают строгие и симметричные 8877 и 5577.

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл

Гендерный срез демонстрирует заметные различия в выборе красивых номеров. Мужчины покупают запоминающиеся комбинации чаще – их доля составляет 67% против 33% у женщин. Среди категорий наибольшей востребованностью пользуются золотые номера: их одинаково любят представители обоих полов во всех исследуемых возрастных группах в регионе. При этом серебряные комбинации особенно популярны у миллениалов – на них приходится 54% подключений в этой номерной категории.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2: «Сегодня красивый номер для большинства людей не просто показатель статуса, а способ сделать свой контакт по-настоящему запоминающимся и удобным в использовании. Мы легко закрываем пользовательский запрос за счет широкой номерной емкости и инструмента подбора, который позволяет подбирать ставропольцам нужные комбинации по заданным цифрам и категориям. Выбрать подходящий вариант можно на сайте, в мобильном приложении или в салонах связи T2: такой подход делает процесс простым, быстрым и максимально удобным».

