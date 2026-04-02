МТС построила цифровую сеть в новом терминале аэропорта Благовещенска

ПАО «МТС» запустила цифровую сеть на территории нового терминала международного аэропорта Благовещенска. Голосовая связь и мобильный интернет 4G доступен на всей территории аэровокзального комплекса площадью более 26 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС использовали технологию indoor-покрытия и разместили антенные системы внутри нового терминала аэропорта. Аэровокзальный комплекс имеет сложную архитектуру, препятствующую прохождению сигнала от внешних базовых станций – изогнутый фасад, межэтажные перегородки с высоким уровнем радиопоглощения, железобетонные стены. Новая цифровая инфраструктура предусматривает особенности конструкции и обеспечивает стабильный голосовой сигнал и скоростной интернет на всей площади комплекса включая зону регистрации, залы ожидания, приёма и выдачи багажа предполетного досмотра, технические помещения. Сеть включает более 35 направленных и круговых антенн, работающих в диапазонах 4G/LTE.

«Аэропорт Благовещенска развивает программу полётов, открывая новые рейсы, в том числе и международные, демонстрируя с каждым годом новые рекорды по пассажиропотоку. Одной из составляющих комфортного путешествия является качественная мобильная сеть. Поэтому МТС первой из операторов запустила внутреннюю сеть LTE на территории нового терминала аэропорта Благовещенска, чтобы жители и гости Амурской области могли скоротать время в ожидании рейса за работой, просмотром медиа, чтением, а также оперативно решить вопросы. Например, перенести вылет, изменить даты бронирования отеля или оформить возврат средств, получить посадочный талон, пройти онлайн-регистрацию, сообщить встречающим новый гейт. Мобильная связь позволяет решить такие вопросы в пару кликов без лишней траты сил и времени», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Расположенный в 15 километрах от областной столицы и чуть более трёх километрах от границы с Китаем, аэропорт Благовещенска является одним из логистических узлов региона. Общая площадь нового аэровокзала более 26 тыс. кв. м, а пропускная способность составляет 1 тыс. пассажиров в час.

