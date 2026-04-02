МТС запустила сеть LTE в колымской тайге

ПАО «МТС» запустила сеть LTE в поселке Мальдяк Сусуманского округа. Жители населенного пункта, расположенного в колымской тайге, более чем в 650 км от Магадана, получили доступ к сети МТС и экосистемным сервисам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС покрывают всю территорию посёлка, многоквартирные дома, социальные учреждения, магазин, производственные и хозяйственные объекты. Быстрый доступ в интернет и стабильная голосовая связь в HD качестве позволит жителям пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС для учебы, работы и развлечений, удалённо оформлять документы и справки и получать муниципальные услуги.

Мальдяк известен многочисленными залежами драгоценных металлов. Одноименный прииск, открытый в 30-е годы прошлого века, был одним из первых, основанных на территории Колымского края. Кроме драгоценных металлов, недалеко от поселка был также найден первый на северо-востоке России железный метеорит.

«МТС продолжает устранять «былые пятна» на цифровой карте Магаданской области. Мы подключаем к своей сети удаленные и малые населенные пункты, устраняя цифровое неравенство и повышая качество жизни сельчан. Мобильная связь облегчает доступ к онлайн-сервисам ведомств и порталам цифровых услуг. Жителям нет необходимости лично посещать профильные службы в муниципальном или областном центре. Для Магаданской области с её масштабами и суровым климатом это особенно актуально», – сказал директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

