«Орион» восстановит для кабельных операторов доступ к телеканалам «Ред Медиа» в Сибири и на Дальнем Востоке

ГК «Орион» заключила партнерское соглашение с компанией «Ред Медиа». Зона покрытия космических аппаратов, с которых осуществляет доставку телевизионного сигнала федеральный спутниковый оператор «Орион» («Экспресс-АМ5» и «Экспресс 80»), полностью обеспечивает территории, пострадавшие в результате аварийного отключения спутника «Экспресс-AT1». На период внештатной ситуации компания обеспечит доступ к телеканалам «Ред Медиа» для испытывающих трудности с приемом сигнала региональных кабельных операторов и их клиентов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Орион».

Аварийное отключение спутника нарушило вещание телеканалов в сетях ряда кабельных операторов, работающих на территории Сибири и Дальнего Востока, оставив часть пользователей спутникового и кабельного телевидения без любимых телеканалов.

Пакет «Ред Медиа», охваченный партнерским соглашением, включает в себя свыше 25 телеканалов. С апреля все они вновь станут доступными большинству региональных кабельных операторов, имеющих с компанией действующие лицензионные соглашения.

Для приема сигнала не потребуется дополнительного приемного оборудования.

Ранее ГК «Орион» также приступила к реализации программы оперативного перевода затронутых аварией пользователей спутникового ТВ на прием телевизионного сигнала с космического аппарата «Экспресс-АМ5». Программа предусматривает оказание полного содействия в переводе, необходимые консультации, компенсации затрат, связанных с заменой оборудования.