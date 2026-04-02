Отечественный 4G развернула МТС в пограничном селе Хабаровского края

МТС запустила сеть LTE в селе Видное Вяземского района. Благодаря отечественному телеком-оборудованию «Иртея» впервые в этом населенном пункте, основанном в XIX веке как пограничный казачий пост, появилось высокоскоростное покрытие мобильного интернета 4G. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция обеспечила покрытие LTE на территории всего села, где проживает около 200 человек, а также на прилегающих автодорогах. Ранее в Видном было доступно только покрытие 3G. Теперь местные жители, включая потомков первых переселенцев, получили полноценный доступ к современным цифровым сервисам.

Оборудование «Иртея» обеспечивает высокоскоростной интернет на всей территории села, где расположены не только жилые дома, но и администрация поселения, Дом культуры «Радуга», библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и передвижное почтовое отделение. Теперь жители могут в режиме онлайн получать необходимые справки и документы, учиться удаленно, покупать билеты на поезд и рейсовый автобус. Для местных жителей, чья жизнь исторически была связана с землей, высокоскоростной интернет открывает новые возможности: от получения актуальных сводок погоды и онлайн-консультаций по ведению хозяйства до продвижения местных туристических точек — например, озера Балберка с реликтовым лотосом Комарова.

«Запуск сети в Видном — это важный шаг в устранении цифрового неравенства в отдаленных и исторически значимых населенных пунктах Хабаровского края. Ранее в селе было только 3G, а благодаря отечественному оборудованию «Иртея» мы обеспечили жителей Видного, которое веками хранило границу, высокоскоростным интернетом четвертого поколения. Впервые отечественные базовые станции в нашем регионе заработали в январе прошлого года, и сейчас мы продолжаем строительство новых базовых станций, закрывая «белые пятна» на карте связи», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Село Видное Вяземского района, основанное в 1859 г. как пограничный казачий пост на реке Уссури, является одним из старейших в Хабаровском крае. Его название, по одной из версий, дано за открывающуюся с утеса ширь русской земли. Село имеет богатую историю, связанную с охраной государственной границы и сельским хозяйством. Потомки первых переселенцев живут здесь до сих пор. Недалеко от села находится озеро Балберка, где произрастает реликтовый лотос Комарова.

МТС реализует первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в эксплуатацию в реальных условиях базовых станций LTE отечественного производства. До 2030 г. компания получит в свою сеть 20 тыс. базовых станций «Иртея». Оборудование разработано и произведено ООО «Иртея», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». В Хабаровском крае базовые станции «Иртея» уже запущены в Советскогаванском и Комсомольском районах.