«Блазар» представила обновленную версию NAC с поддержкой динамического управления сессиями и повышенной надежностью

Компания «Блазар» объявила о выходе обновленной версии системы контроля сетевого доступа Blazar NAC. Обновление включает значимые функциональные и нефункциональные улучшения, направленные на повышение безопасности, отказоустойчивости и удобства администрирования.

В новой версии появилась поддержка расширения RADIUS Change of Authorization (COA) для динамического изменения параметров сессии, что обеспечивает оперативное реагирование на инциденты и критические изменения в сети.

Возможность массового импорта перечня конечных устройств в систему значительно экономит время администраторов при масштабировании или в процессе перехода с конкурентного решения.

Кроме этого, появилась возможность создания собственных политик профилирования, что позволяет гибко настраивать правила идентификации и последующей классификации подключающихся сетевых устройств. Такой подход обеспечит более точное применение политик доступа и ускорит интеграцию новых устройств в сеть.

Ключевые инфраструктурные компоненты платформы — система очередей, кеширования и безопасного хранилища — теперь поддерживают кластеризацию. Это обеспечивает высокую отказоустойчивость и производительность, гарантируя стабильную работу Blazar NAC даже при пиковых нагрузках.

«Требования к безопасности корпоративных сетей постоянно растут, и наша задача — предоставлять клиентам инструменты, которые будут соответствовать этим вызовам. Новая версия Blazar NAC — очередной этап в развитии нашей системы, ориентированной на повышение защищенности наших заказчиков», — отметил генеральный директор «Блазар» Александр Черных.

Blazar NAC — отечественное решение класса Network Access Control для контроля доступа к корпоративной сети. Защищает информационные ресурсы от несанкционированного доступа, минимизирует риски утечки конфиденциальной информации, упрощает аудит и расследование инцидентов.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/