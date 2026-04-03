«Блазар» представила обновленную версию NAC с поддержкой динамического управления сессиями и повышенной надежностью

Компания «Блазар» объявила о выходе обновленной версии системы контроля сетевого доступа Blazar NAC. Обновление включает значимые функциональные и нефункциональные улучшения, направленные на повышение безопасности, отказоустойчивости и удобства администрирования.

В новой версии появилась поддержка расширения RADIUS Change of Authorization (COA) для динамического изменения параметров сессии, что обеспечивает оперативное реагирование на инциденты и критические изменения в сети.

Возможность массового импорта перечня конечных устройств в систему значительно экономит время администраторов при масштабировании или в процессе перехода с конкурентного решения.

Кроме этого, появилась возможность создания собственных политик профилирования, что позволяет гибко настраивать правила идентификации и последующей классификации подключающихся сетевых устройств. Такой подход обеспечит более точное применение политик доступа и ускорит интеграцию новых устройств в сеть.

Ключевые инфраструктурные компоненты платформы — система очередей, кеширования и безопасного хранилища — теперь поддерживают кластеризацию. Это обеспечивает высокую отказоустойчивость и производительность, гарантируя стабильную работу Blazar NAC даже при пиковых нагрузках.

«Требования к безопасности корпоративных сетей постоянно растут, и наша задача — предоставлять клиентам инструменты, которые будут соответствовать этим вызовам. Новая версия Blazar NAC — очередной этап в развитии нашей системы, ориентированной на повышение защищенности наших заказчиков», — отметил генеральный директор «Блазар» Александр Черных.

Blazar NAC — отечественное решение класса Network Access Control для контроля доступа к корпоративной сети. Защищает информационные ресурсы от несанкционированного доступа, минимизирует риски утечки конфиденциальной информации, упрощает аудит и расследование инцидентов.