МТС окутала мобильным интернетом LTE деревни на юге Курганской области

МТС обеспечила мобильным LTE-интернетом села и деревни с населением до 1000 человек в Целинном и Куртамышском муниципальных округах Курганской области, а также увеличила скорость передачи данных в их административных центрах. Это стало возможно благодаря установке дополнительного телекоммуникационного оборудования в этих муниципалитетах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Покрытие мобильной сети LTE впервые появилось в деревне Чертово, поселках Усть-Уйское, Казак-Кочердык и Кислянка, расположенных в Целинном муниципальном округе, а также в селе Советское Куртамышского муниципального округа. Проведенные техническими специалистами МТС работы также увеличили скорость мобильного интернета в административных центрах – городе Куртамыш и селе Целинном.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать
С приходом высокоскоростного мобильного интернета местные жители, как и горожане, могут пользоваться цифровыми сервисами для денежных переводов, получения госуслуг, записи к врачу и другими онлайн-сервисами. Предприятия агропромышленного комплекса, расположенные на юге Курганской области, также смогут внедрять ИТ-решения в свою работу.

«Развитие мобильной сети в Курганской области является стратегическим направлением нашей работы. Мы не только увеличиваем скорость передачи данных в крупных городах ЗауральяКургане и Шадринске, но и расширяем покрытие сети LTE в муниципалитетах. Важным шагом программы развития инфраструктуры, стартовавшей в этом году, стало обеспечение высокоскоростным мобильным интернетом жителей небольших сел и деревень. Вместе с этим мы увеличили емкость сети в других удаленных от столицы региона населенных пунктах», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

Другие материалы рубрики

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите

Большие реформы в телекоме. Вернутся проверки операторов связи. Сократят сроки на установку СОРМ для нужд ФСБ

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
