МТС запустила новую базовую станцию в крупном микрорайоне Свободного

МТС запустила новую базовую станцию на севере Свободного. В результате проведенных работ, мобильным интернетом и качественной голосовой связью обеспечены жители многоквартирных и коттеджных домов в северной части Свободного. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новую базовую станцию в микрорайоне «Алексеевский». Телеком-оборудование обеспечивает скоростным мобильным интернетом и сверхчеткой голосовой связью многоэтажные жилые дома, школы, детский сад, а также район коттеджной застройки. Недавно на территории микрорайона открылся универсальный Центр культуры и досуга. Восьмиэтажное здание с театральным и киноконцертным залами, помещениями для занятия творчеством, а также залом регистрации ЗАГС – популярная культурная площадка в Сввободном. Сеть МТС позволяет с комфортом загружать интернет-страницы, смотреть онлайн-кинотеатры, удаленно учиться и работать, а посетителям социальных и образовательных учреждений пользоваться муниципальными сервисами.

«Мы улучшаем качество мобильной сети и запускаем новые базовые станции в территориях, где наблюдаем возрастающие потребности в скоростном доступе к цифровым сервисам и приложениям. Свободный один из динамично развивающихся городов в Амурской области, на его территории ведется строительство промышленных и жилых объектов, появляются новые микрорайоны и социальные объекты. Запуск нового оборудования позволяет обеспечить цифровые потребности жителей крупного микрорайона и всего города в скоростном мобильном интернете даже в часы пиковых нагрузок на сеть», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

