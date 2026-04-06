CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Ростелеком Контакт-центр» удвоил точность распознавания речи

«Ростелеком Контакт-центр» в 2025 г. внедрил комплекс решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), что позволило оптимизировать внутренние процессы и значительно улучшить клиентский опыт. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Ключевым направлением развития стала интеграция современных моделей машинного обучения (ML), больших языковых моделей (LLM) и ИИ-агентов. Благодаря ИИ «виртуальные сотрудники» ежемесячно экономят сотни часов рабочего времени специалистов компании за счет автоматизации рутинных операций.

Компания интегрировала отдельных автономных ИИ-агентов в единую систему, где они работают параллельно и дополняют друг друга. Благодаря этому доля задач, обрабатываемых агентами, выросла в два раза.

Кроме того, «Ростелеком Контакт-центр» перешел на технологию роботизированной автоматизации бизнес-процессов для обработки стандартных и предсказуемых задач, в то время как ИИ-агенты берут на себя более сложные случаи, требующие анализа и принятия решений. Это позволило автоматизировать перенос данных между системами, обработку документов, проверку информации, заполнение форм, работу с массивами данных, формирование отчетов и мониторинг.

Интеграция ML и LLM, а также достижения в синтезе и распознавании речи привели к значительному росту эффективности голосовых и текстовых роботов «Ростелеком Контакт-центра». За год точность распознавания речи выросла вдвое, а качество синтеза речи достигло уровня, при котором более 15% оценили качество речи как сопоставимое с работой человека-оператора. Всего с использованием речевой аналитики в 2025 г. было обработано свыше 23 млн обращений.

Внедрение больших языковых моделей в речевую аналитику позволило использовать новые методы оценки качества обслуживания. Система автоматически анализирует диалоги, определяет тематику разговора, проводит оценку доброжелательности и готовит персональные рекомендации для операторов. Это обеспечивает глубокую аналитику бизнес-процессов и повышает качество услуг при сокращении затрат.

Александр Святец, директор «Ростелеком Контакт-центра», сказал: «В 2025 г. “Ростелеком Контакт-центр” совершил качественный скачок в использовании решений на базе искусственного интеллекта. Корпоративные клиенты получили доступ к инструментам углубленного анализа, а пользователи — быстрое и удобное решение своих вопросов. Так, мы заменили систему интерактивного голосового меню контакт-центра на нового интеллектуального робота. Благодаря этому количество вопросов, решенных с первого обращения, впервые превысило 80%, и эта цифра продолжает расти. Мы продолжим внедрение инноваций и инструментов собственной разработки для достижения еще более впечатляющих результатов».

Внедрение усовершенствованных решений изменило структуру обращений в пользу текстовых каналов: количество обработанных звонков в массовом сегменте снизилось с 26,9 млн в 2024 г. до 24,5 млн (-9%), а число обращений в чате выросло на 7%, с 7,8 до 8,5 млн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

У виртуальных операторов связи Сбербанка и «Альфа-банка» многомиллиардные убытки

Первый в мире беспилотный самолет на водородном двигателе впервые в мире поднялся в воздух

Telegram начал клеймить пользователей, работающих на посторонних клиентах или через «зеркала»

Да будет связь. В России научили нейросеть выявлять плохой сигнал сотовой сети и улучшать его

Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
