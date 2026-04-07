CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» обеспечит кампусы МГУ цифровой инфраструктурой

«МегаФон» модернизирует цифровую инфраструктуру на территории кампусов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Об этом договорились «МегаФон» и университет в рамках соглашения, которое подписали генеральный директор оператора Хачатур Помбухчан и ректор вуза Виктор Садовничий. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет модернизация цифровой инфраструктуры МГУ. Уже сейчас специалисты оператора и университета работают над проектом по оснащению конференц‑зала Московского общества испытателей природы, одного из старейших естественнонаучных обществ России, современным мультимедийным оборудованием и конгресс‑системой. Обновление позволит проводить конференции, лекции и заседания с использованием цифровых средств отображения информации и систем управления выступлениями.

Инженеры «МегаФона» также модернизируют существующие объекты связи и установят дополнительное оборудование, чтобы расширить зону покрытия, увеличить скорость мобильного интернета и стабильность голосовой связи на территории кампусов МГУ.

Кроме того, оператор разработал специальные тарифные планы для более чем 50 тыс. студентов, аспирантов, профессоров и преподавателей МГУ в рамках программы «Наши люди». Они получат объемные пакеты минут и мобильного интернета по выгодной цене, а также безлимитный доступ к порталам университета, его библиотеке, соцсетям, мессенджерам, банковским и облачным сервисам.

«За годы работы мы реализовали десятки крупных инфраструктурных проектов федерального уровня. Мы с особой ответственностью подходим к внедрению надежных технологий и гордимся, что вместе с ведущим вузом страны будем активно способствовать подготовке будущих специалистов», — отметил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

«Следование технологическим трендам и использование передовых цифровых решений — стратегический приоритет Московского университета. Уверен, что развитие сотрудничества с Мегафоном предоставит возможность нашим студентам и сотрудникам с большим комфортом пользоваться различными цифровыми сервисами», — сказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

