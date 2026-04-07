«МегаФон» запустил 4G в селе Береговое

Туристы, отдыхающие на побережье бухты Мелководная, и жители села Береговое теперь могут пользоваться связью «МегаФона». Инженеры запустили базовую станцию и обеспечили для абонентов оператора возможность выходить в Сеть на средней скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Береговое расположено на полуострове Песчаный, постоянно в селе проживает около 400 человек. Однако в летний сезон сюда приезжает много туристов. Место пользуется популярностью у жителей Владивостока, особенно у любителей экотуризма, рыбаков и фотографов дикой природы.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать
Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать Телеком

Сигнал новой базовой станции полностью покрывает все улицы небольшого населенного пункта, а также часть прибрежной зоны и территорию близлежащей базы отдыха. Интернет-скорости позволяют абонентам комфортно делиться видео и фотофайлами, слушать музыку или смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах.

«Мы последовательно расширяем интернет-покрытие в Приморском крае. Весной в зону связи четвертого поколения инженеры «МегаФона» включили село Береговое — ранее в этой локации для наших абонентов были не доступны мобильные звонки и интернет. Помимо этого, наши инженеры начали подготовку телеком-сети к летним нагрузкам. С мая и до поздней осени в регион приезжают тысячи туристов со всей страны, поэтому пользовательский трафик существенно увеличивается — в среднем рост превышает 30% относительно зимних месяцев. Строительство новых и модернизация существующих телеком-объектов позволяет обеспечить качественную мобильную связь как для местных жителей, так и для гостей Приморского края», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Другие материалы рубрики

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

После ИТ-сбоя банк списал у россиянки почти 10 миллиардов в счет несуществующего долга

В законопроекте об ИИ усилили обязанности и ответственность владельцев онлайн-сервисов за его противоправное использование

У виртуальных операторов связи Сбербанка и «Альфа-банка» многомиллиардные убытки

Первый в мире беспилотный самолет на водородном двигателе впервые в мире поднялся в воздух

Telegram начал клеймить пользователей, работающих на посторонних клиентах или через «зеркала»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/