«МегаФон» запустил 4G в селе Береговое

Туристы, отдыхающие на побережье бухты Мелководная, и жители села Береговое теперь могут пользоваться связью «МегаФона». Инженеры запустили базовую станцию и обеспечили для абонентов оператора возможность выходить в Сеть на средней скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Береговое расположено на полуострове Песчаный, постоянно в селе проживает около 400 человек. Однако в летний сезон сюда приезжает много туристов. Место пользуется популярностью у жителей Владивостока, особенно у любителей экотуризма, рыбаков и фотографов дикой природы.

Сигнал новой базовой станции полностью покрывает все улицы небольшого населенного пункта, а также часть прибрежной зоны и территорию близлежащей базы отдыха. Интернет-скорости позволяют абонентам комфортно делиться видео и фотофайлами, слушать музыку или смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах.

«Мы последовательно расширяем интернет-покрытие в Приморском крае. Весной в зону связи четвертого поколения инженеры «МегаФона» включили село Береговое — ранее в этой локации для наших абонентов были не доступны мобильные звонки и интернет. Помимо этого, наши инженеры начали подготовку телеком-сети к летним нагрузкам. С мая и до поздней осени в регион приезжают тысячи туристов со всей страны, поэтому пользовательский трафик существенно увеличивается — в среднем рост превышает 30% относительно зимних месяцев. Строительство новых и модернизация существующих телеком-объектов позволяет обеспечить качественную мобильную связь как для местных жителей, так и для гостей Приморского края», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.