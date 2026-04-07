МТС присоединила к гигабитному интернету еще 5500 пермских семей

ПАО «МТС» сообщает о развитии фиксированной сети в Перми. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще около 5,5 тыс. семей города получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростной домашний интернет от МТС стал доступен жителям 28 домов на улицах Маяковского, Юнг Прикамья, Карпинского, Космонавта Леонова, Магистральной, Овчинникова, Сокольской, Краснофлотской, Норильской, Байкальской, Гашкова, Луначарского, КИМ, Пермской, Нифантова, Гусарова, Героев Хасана, Косякова, Николая Островского, Уинской и Чернышевского.

Скорость 1 Гбит/с в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с. Такого канала хватает, чтобы смотреть потоковое видео в 4K на нескольких устройствах одновременно, участвовать в онлайн-конференциях без задержек, мгновенно скачивать тяжёлые файлы и играть в любые сетевые игры. Кроме того, гигабитная инфраструктура становится надёжной основой для систем «умного дома»: видеонаблюдения, датчиков протечки, климат-контроля и другой техники, которая требует стабильного высокоскоростного соединения.

«Мы планомерно развиваем фиксированную сеть в Перми – как в новых жилых комплексах, так и в уже давно заселенных микрорайонах. Так, только в прошлом году мы обеспечили гигабитным интернетом почти 19 тыс. семей в 110 домах края. Для нас важно идти в ногу с реальными запросами жителей: мы видим, как меняются сценарии использования интернета и растет количество устройств в квартирах. Наша задача – обеспечить запас прочности на годы вперед, чтобы пермяки получали не просто доступ в сеть, а надежную основу для всех цифровых сервисов. При этом, объединяя услуги в пакет, абоненты могут оптимизировать свои ежемесячные расходы на связь до 40%», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Ранее МТС обеспечила гигабитным интернетом еще тысячу пермских семей в жилых комплексах на улицах КИМ, Луначарского и Овчинникова.

