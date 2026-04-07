Покровка вышла на скорости 100 Мбит/с

Сотовая связь без задержек и скоростной мобильный интернет до 100 Мбит/с стали доступны абонентам «МегаФона» в Покровке Прибайкальского района Бурятии. Это стало возможным благодаря строительству базовой станции, значительно улучшившей покрытие сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Покровка была основана в начале XVIII веке, как небольшое поселение вдоль реки Селенги, на землях местного мужского монастыря. Сейчас в селе проживают две сотни человек, ранее сеть для них обеспечивала станция, расположенная в соседнем поселении. Теперь же в Покровке появилось собственное телеком-оборудование, благодаря которому абоненты смогут пользоваться всеми необходимыми цифровыми услугами на высоких скоростях.

Построенная инфраструктура связи работает сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить широкую зону покрытия и быструю передачу данных. Стабильный 4G позволит сельчанам быстро загружать мобильные приложения и объемные файлы, смотреть видео в хорошем разрешении без зависаний, пользоваться онлайн-банкингом и мессенджерами. Стало проще удаленно учиться и работать, посещать дистанционные консультации у врачей и получать государственные услуги.

«Сейчас мы активно развиваем сеть в Прибайкальском районе республики, устанавливая дополнительное оборудование и модернизируя существующее. Новая станция обеспечила Покровку качественной связью и быстрым интернетом, а также усилила покрытие в соседней Ильинке на другом берегу Селенги. Ранее наши специалисты улучшили сеть в Турунтаево и Иркилике», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.