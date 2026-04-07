Региональные операторы активно используют инфраструктуру «Пилара»

Москва – «Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, нарастила количество клиентов в сфере телекоммуникаций до 80. Среди них – как провайдеры фиксированного интернета, так и региональные операторы мобильной связи. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Каждый третий клиент «Пилара» в регионах – оператор. В апреле 2026 г. количество подписанных контрактов с локальными интернет-компаниями увеличилось до 80.

Для региональных операторов башни «Пилара» – инструмент для повышения качества интернета в городах и в сельской местности. Использование инфраструктуры башенной компании помогает сокращать капитальные затраты на строительство собственных вышек, снижать операционные расходы и в более краткие сроки развертывать интернет на территориях.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Среди допустимого к установке телеком-оборудования – антенно-фидерные системы, активное сетевое оборудование (базовые станции, репитеры, радиорелейные модули), инфраструктурные и вспомогательные решения, установки для конвергентных решений и другое.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара»: «Среди клиентов «Пилара» не только крупные операторы мобильной связи, но и различного масштаба компании, предоставляющие широкополосный доступ в интернет. Наша инфраструктура достаточна для того, чтобы охватывать сразу несколько крупных рынков, заинтересованных в размещении своего оборудования. Решение использовать наши опоры позволяет компаниям концентрировать ресурсы на разработке клиентских сервисов и повышении качества связи, а не на строительстве собственных башен. Наша приоритетная задача – гарантировать бесперебойную работу, прозрачное управление активами и полное соответствие регуляторным требованиям».

